Тихановська закликала до «глобального мітингу» в першу річницю протестів у Білорусі

Білоруська опозиційна лідерка Світлана Тихановська закликала 29 травня провести глобальний день солідарності, щоб підтримати білорусів у боротьбі за демократію. Вона закликала приєднатися до «глобальної акції» в день, коли відзначається перша річниця початку ненасильницьких акцій протесту в Білорусі та «найсуворіших репресій у нашій сучасній історії».

29 травня також виповнюється рік від арешту за «участь у несанкціонованому мітингу» чоловіка Тихановської, відеоблогера Сергія Тихановського. Відтоді Тихановський, який мав намір стати кандидатом на президентських виборах у серпні, перебуває за ґратами. У березні йому вручили остаточне звинувачення, йому загрожує ув’язнення на термін до 15 років.

Тихановська, яка після серії арештів потенційних опонентів Лукашенка стала головною кандидаткою від опозиції, заявила, що політики та білоруська діаспора візьмуть участь у глобальному мітингу 29 травня. Але вона зазначила, що головне, щоб білоруси підтримували один одного «всіма можливими способами: вуличними акціями, символами, листами до політичних в’язнів».