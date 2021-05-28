«Майдан в Украине привел к войне, и протестующие против режима Лукашенко хотят принести такие беды в Беларусь» – это тезисы белорусского государственного телевидения сегодня. Именно пропагандисты первыми озвучили «компромат» на позже схваченного Романа Протасевича о том, что тот воевал на Донбассе на украинской стороне, что теперь грозит ему отягощающими обстоятельствами в суде Беларуси. С войной на Донбассе беларусских оппозиционеров связывают не впервые: раньше это сделали с журналисткой Катериной Андреевой, автором книги «Белорусский Донбасс» о наемниках из ее страны, воевавших на российской стороне. Книгу в Беларуси признали экстремистской, Андреева отбывает заключение в колонии, а в эфире госканала вслух сожалеют, что с такими не разбирается СМЕРШ.

Как беларусская власть использует журналистов для расправы над другими журналистами, и почему создание негативного образа Украины – важный инструмент в этом?

После принудительной посадки пассажирского самолета в Минске и ареста Романа Протасевича отношения между Украиной и Беларусью ухудшились: Киев прекращает авиасообщение между странами, в ответ посольство Беларуси в Украине направило в украинский МИД ноту протеста.

Александр Лукашенко лишает себя возможностей для цивилизованного диалога с миром

«Как государство мы заинтересованы в том, чтобы рядом с нами была европейская, стабильная и демократическая Беларусь. К сожалению, своими действиями Александр Лукашенко лишает и себя возможностей для цивилизованного диалога с остальным миром, и нас каких-то возможных в перспективе шагов относительно него, – говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. – Но он сам себе отрезает путь и оставляет себе только одну дорогу – это дорога к еще более тесному союзу, и, по сути, возможно это завершится поглощением Беларуси Российской Федерацией».

Украина на беларусском ТВ

Украинцы привыкли к тому, что их обсуждают в эфирах федеральных каналов якобы «невоюющей на Донбассе» России все 7 лет конфликта – но тема Украины – не последняя и на телеэкранах беларусов, просто туда не привыкли заглядывать.

Григорий Азаренок, сотрудник республиканского канала «СТВ», в эфире называет Украину «страной нищего и вымирающего народа, и гордонов у власти», «американским штатом «Постмайданная Украина». Затем показывают видео боев на Донбассе, украинцев в плену гибридных сил России, проклятия в адрес Петра Порошенко. Последнего Азаренок иронично называет «гуманным конфетным олигархом».

Насилуют их три дня. А потом жутко, мерзко, медленно убивают всех

Потом зрителям показывают фрагмент интервью с артистом Владимиром Гостюхиным. Гостюхин транслирует мифы о зверствах украинских военных сродни «распятому» в Славянске мальчику в трусиках. Вот, например, его слова про бойцов «Азова»:

«Собирают в поселке 20 девчонок. Насилуют их три дня. А потом жутко, мерзко, медленно убивают всех. И живьем закапывают даже», – артистически изображает артист Гостюхин фейки российской пропаганды времен оккупации Славянска гибридными силами России.

Они превратили цветущую страну в пиратский бандеростан

А так Григорий Азаренок обращается к украинцам: «Они превратили цветущую страну в пиратский бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально». Президента Владимира Зеленского называют «новым гауляйтером».

Украину обвиняют в том, что она с помощью спецоперации по захвату «вагнеровцев» хотела «вбить клин» между Беларусью и союзником-Россией. Или, предполагает Азаренок, действия Украины, на фоне падения рейтингов политиков, продиктованы завистью к «настоящему народному лидеру». Надо понимать, этот самый лидер – это Александр Лукашенко.

Наконец доведенным «до кондиции» зрителям сообщают, что такую «демократию» и «бандеровщину» поддерживает Европа, и такие страхи и ужасы теперь хотят притащить протестующие против режима Александра Лукашенко в Беларусь.

«Кресло Протасевича» и Донбасс

Посадку гражданского самолета под прицелом истребителя с последующим арестом блогера Романа Протасевича на беларусском ТВ называют соответствующей международным требованиям.

Еще осенью 2020-го Григорий Азаренок сообщил, что Протасевич якобы воевал на Донбассе. В мае этого года он повторит: «Вот он, предположительно, среди боевиков «Азова»: убийца мирного населения, нацист с позывным «Ким».

Теперь, уже после захвата Протасевича, информацию о его участии в войне на стороне Украины распространяло КГБ Беларуси – и это может дополнить его обвинение в терроризме и экстремизме.

Очевидцы говорят, что он (Протасевич) сильно дрожал

Далее зрителям показывают скриншоты с высказываниями Протасевича о том, что Лукашенко скоро сбежит из страны, и то, как Протасевич «хамит» (по словам Азаренка) прокуратуре. И, как итог, Азаренок показывает фото якобы кресла Протасевича в самолете с желтым пятном: «Очевидцы говорят, что он (Протасевич – ред.) сильно дрожал. И, наконец, желтое кресло самолета».

Пока что основатель «Азова» Андрей Билецкий пояснил, что Протасевич был на Донбассе не как боец, а как журналист. А глава МИД Дмитрий Кулеба заявил: в любом случае то, что делал Протасевич на Донбассе, не имеет никакого отношения к преследованию оппозиции в Беларуси и захвату самолета.

Андреева и Майдан

С темой Украины раньше пропагандисты связали задержание журналистки «Белсата» и бывшей журналистки Радио Свобода Катерины Андреевой. Ее осудили по обвинению в грубом нарушении общественного порядка.

Книгу Катерины Андреевой и Игоря Ильяша «Белорусский Донбасс» запретили в Беларуси и назвали «экстремистской». В ней говорится, в том числе, о беларусах, которые воевали на Донбассе на стороне гибридных сил России.

Она персонаж непростой: боевое братство с нацистами украинского майдана

Катерину Андрееву, которая вела стримы с протестов против Лукашенко, Азаренок обвиняет в том, что она чуть ли не руководила протестующими. По его словам, опыт протестов у нее якобы из Украины: «Она персонаж непростой: боевое братство с нацистами украинского майдана… Свобода слова? Заказ! Заказ на разрушение нашего государства. С такими в военное время разбирался «СМЕРШ».

Я выйду из тюрьмы, а он останется с этим бременем

Катерина Андреева, находясь за решеткой, ответила Азаренку: «Жаль бедного мальчика, который сделал неправильный выбор. Я могу ему только посочувствовать. Потому что я раньше или позже все равно выйду из тюрьмы, а он останется с этим бременем на всю жизнь. Мои соболезнования Грише Азаренку».

«Донбасс – часть негативного нарратива» – Портников

Почему беларусская пропаганда демонизирует Украину и связывает ее с противниками Александра Лукашенко? По мнению журналиста Виталия Портникова, это – логичное развитие ситуации в Беларуси. Потому что беларусские и российские пропагандистские СМИ все время говорят, что Майдан приводит к расколу и войне.

Эта пропагандистская модель работает

«Эта пропагандистская модель работает. Даже во время, когда белорусские протесты были наиболее массовыми, даже их участники подчеркивали, что в Беларуси – не Майдан. Что это абсолютно другой протест. Что белорусы пытаются не привести ситуацию к Майдану», – подчеркивает журналист.

В то же время, продолжает Портников, пропагандисты умалчивают о том, что в Украине – не гражданский конфликт, а внешняя военная агрессия Российской Федерации как ответ на народный протест на Майдане.

Донбасс – часть негативного нарратива. Вот если вы будете выступать против Лукашенко – у вас будет война

«Донбасс – это тоже часть этого негативного нарратива. Вот если вы будете выступать против Лукашенко – у вас будет то же самое, у вас будет война… И они не врут. Если белорусы победят лукашенковский режим, – скорее всего, у них будет именно такая ситуация, как в Украине. Потому что российский режим не собирается соглашаться с тем, что какие-то бывшие территории Советского Союза выйдут из ее сферы влияния, и доказывает свое право на управление этими территориями с помощью оккупации части этих стран и дестабилизации ситуации… В этом плане белорусы должны выбрать: или они соглашаются с такой моделью развития собственной страны, или они остаются под властью диктатуры», – убежден Виталий Портников.

Украина стала легкой целью для пропагандистов – Тышкевич

Войну на Донбассе белорусские пропагандисты обыгрывают по-разному: иногда как трагедию, или в контексте разговоров о гибридных войнах, или, когда надо напугать демократией, – говорят о «киевских фашистах». Об этом нам рассказал Игар Тышкевич, эксперт «Украинского института будущего».

Украина – легкая цель, либо жертва, которой можно напугать

«Украина – очень легкая цель, либо жертва, которой можно напугать. Есть работа российских пропагандистов, которые создают негативный фон. Есть полное отсутствие работы украинской стороны, которая этот фон не нейтрализует», – описывает беларусские реалии Тышкевич.

В качестве дополнительной жертвы пропаганда могла бы выбрать, рассуждает эксперт, и соседнюю Польшу. Но с той стороны работают разные каналы информации. А вот на фоне информационной тишины на примере ситуации в Украине можно продвигать негатив.

Европейская демократия – это гражданские конфликты. В противовес «сильный лидер»

«Общая канва такая: европейская демократия в постсоветском пространстве – это гражданские конфликты, это война, это разруха, это уничтожение экономики. И, в противовес этому, ставится так называемый «сильный лидер», – анализирует Игар Тышкевич приемы «возвеличивания» Александра Лукашенко.

По наблюдениям Тышкевича, такая конструкция стабильна независимо от того, как пропагандисты описывают войну на Донбассе.

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