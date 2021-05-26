Саміт США-ЄС за участю Байдена відбудеться 15 червня

Саміт лідерів ЄС та США, у якому планує взяти участь президент США Джо Байден, відбудеться 15 червня. Про це повідомили після зустрічі у Брюсселі генсек Європейської зовнішньополітичної служби Стефано Санніно та заступник держсекретаря США Венді Шерман.

«Сторони підкреслили спільний інтерес ЄС та США у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах, та пообіцяли подальшу тісну співпрацю на підтримку демократичних цінностей, глобальної та регіональної стабільності та загальних прав людини», – повідомила пресслужба ЄС.

Під час зустрічі представники США та ЄС обговорювали Україну, Білорусь та Росію, загострення у смузі Газа, та інші теми.

16 червня Байден планує у Женеві зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.