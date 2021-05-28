Власть военных в Славянске: необходимость или наступление на демократию?

Городом Славянском будет управлять военно-гражданская администрация. Так распорядился президент Владимир Зеленский своим указом от 26 мая. Полномочия городского головы Вадима Ляха и местных депутатов прекратятся в тот день, когда назначат руководителя военно-гражданской администрации. Это назначение ожидают уже в ближайшие дни. Можно ли назвать ВГА в Славянске наступлением на демократию? Или это – вынужденная мера?

Создать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию

«Создать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области», – указал президент Владимир Зеленский 26 мая. Так он разрешил конфликт между городским головой Вадимом Ляхом и депутатским большинством от партий ОПЗЖ, «Мира и развития» и «Наш край». Из-за политических баталий в городе до сих пор не приняли бюджет, не избрали секретаря и не назначили заместителей городского головы. Теперь в городском хозяйстве будет разбираться военно-гражданская администрация.

Реакции политиков и горожан

Мэр Вадим Лях успокоил горожан: по его словам, в жизни людей ничего не изменится.

Комендантский час, военные патрули на улицах — это страшилки

«Комендантский час, военные патрули на улицах — это страшилки из партийных листовок… Педагоги получат отпускные, запустятся все стоящие на паузе медицинские, социальные и образовательные программы. Продолжатся ремонты по уже работающим инвестпроектам», – написал Лях в социальной сети.

Введение ВГА в Славянске – шаг к военной диктатуре на Донбассе

А вот партия ОПЗЖ, чьи представители в Славянске призывали восстановить экономические связи с Россией и участвовали в акции, подобной российскому пропагандистскому «Бессмертному полку» 9 мая этого года, отреагировала резко. Статью на партийном сайте назвали так: «Введение ВГА в Славянске – шаг к военной диктатуре на Донбассе». В еще одной статье о ВГА в Славянске в ОПЗЖ потребовали «немедленно начать подготовку к выборам в 18 ОТГ Донбасса. В том числе, перевыборов мэра Славянска».

В партии «Европейская солидарность» решение о ВГА назвали «очередным произволом нынешней власти».

Создание в Славянске ВГА является спектаклем, который разыгрывают ОПЗЖ и президент Зеленский

«Создание в Славянске военно-гражданской администрации указом Президента Украины неприемлемо поскольку разрушает демократические основы государственного управления в Украине и является очередным спектаклем, который разыгрывают ОПЗЖ и президент Зеленский», – заявили в партии.

Горожане отреагировали по-разному.

Теперь патриоты будут учить бандерщине

Например, жительница Славянска так откомментировала новость: «Чему радуетесь, лишают нас всего, права выбирать, теперь патриоты будут править и будут учить бандерщине».

Пускай расходятся по домам, работам, а кое-кто по тюрьмам

А вот как отреагировал житель Славянска Виктор Врублевский: «И правильно сделают, бездельники пускай расходятся по домам, работам, а кое-кто по тюрьмам...»

Вопрос главы

Кто возглавит военно-гражданскую администрацию в городе? По состоянию на 27 мая ответа нет. Однако свое мнение уже высказали представители ветеранов АТО из разных городов Донетчины. Один из них, Сергей Кошуков, даже записал обращение к руководителю Донецкой ОГА Павлу Кириленко. По словам Кошукова, есть информация, что нынешнего городского голову Вадима Ляха могут оставить руководить и ВГА.

Это будет плевок на семьи погибших. На могилы погибших

«Этого человека не должно быть. Вы сами понимаете, по какой причине… куча видео, где он коммуницирует с этим «народным мэром» наркоманом Пономаревым. Поэтому эта кандидатура не должна вами рассматриваться априори. Потому что это будет плевок не только в патриотов, ветеранов. Это будет плевок на семьи погибших. На могилы погибших», – отметил Кошуков.

ВГА вводят, чтобы руководить без выборов – Солонтай

Александр Солонтай, директор программы практической политики Института политического образования, считает, что на Донбассе нет территорий, где невозможно провести выборы из-за военной агрессии Российской Федерации. Он убежден: голосовать можно везде, где стоят украинские войска. Это доказали и парламентские выборы, и президентские. Зачем же тогда вводят военно-гражданские администрации?

Для того, чтобы без выборов руководить территорией

«Для того, чтобы без выборов руководить территорией. Потому что на выборах выигрывают одни, а хочется, чтобы руководили другие. И таким образом возможен политический механизм смены руководства», – считает эксперт.

Александр Солонтай говорит, что введение ВГА – это абсурд с точки зрения закона и инструмент для ручного управления территориями. Для примера он приводит город Северодонецк Луганской области.

В 2019 году там выбирали президента. В 2020 году дошло до выборов городского головы и депутатов, сказали вдруг, что небезопасно

«Город Северодонецк был освобожден в 2014 году в результате боевых действий. В 2014 году там прошли выборы в Верховную Раду. В 2015 году там были выборы в местный совет. В 2019 году там дважды выбирали президента, выборы Верховной Рады тоже были. Но, когда в 2020 году дошло до выборов городского головы и депутатов, сказали вдруг, что небезопасно… Город Северодонецк – далеко от линии фронта, это областной центр, он далеко за Северским Донцом, «у бога за пазухой» с точки зрения военных», – описывает реалии Луганщины Солонтай. А вот в Мариуполе, который намного ближе к фронту, выборы проводят, и нет там ВГА, – проводит параллель эксперт.

Почему же тогда вводят военно-гражданскую администрацию в Славянске? По мнению Солонтая, это вопрос политический, ведь среди выбранных людей есть такие, которые сотрудничали с гибридными силами России во время захвата и оккупации города. Есть и замешанные в коррупции. И с точки зрения национальной безопасности необходимо отодвинуть их от власти.

Они проиграли выборы в городской совет Славянска. Но хотят все равно управлять

«Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Кириленко и центральная вертикаль, – они проиграли выборы в городской совет Славянска. Но хотят все равно управлять. И для того, чтобы управлять, вводят военно-гражданскую администрацию для того, чтобы избавиться от депутатов городского совета, выбранных на местных выборах», – анализирует мотивы смены власти в Славянске Александр Солонтай. Вот только виновных людей, по его мнению, надо не отодвигать от власти, а судить и наказывать по закону. Диверсанты и воры должны сидеть в тюрьме, высказывается Солонтай, а по итогу выборов получилось что в Славянском горсовете заседают такие, как Неля Штепа.

Военно-гражданская администрация – без строка действия

А кризис в городском совете, по словам эксперта, надо было решать по-другому: если бы на протяжении квартала не собирались сессии, или городской голова не ходил бы на работу, тогда надо было обращаться с заявлением в парламент. И парламент должен был рассмотреть вопрос досрочных выборов или совета, или главы города, или всех вместе. Теперь же неизвестно, когда в очередной раз горожане пойдут голосовать, – прогнозирует эксперт: «А что такое военно-гражданская администрация? Военно-гражданская администрация – без строка действия. Во-первых, без голосования в Верховной Раде. А, во-вторых, без даты местных выборов, а значит без голосования жителями».

В этом регионе власть может вводить ВГА – Валентин Красноперов

По мнению Валентина Красноперова, главы правления ОО «Сильні громади», ситуацию с управлением территориями в Донецкой области осложняют два фактора. Первый – это военная агрессия России. Второй – множество представителей элит связаны с Российской Федерацией и выступают в ее руках как инструмент для дестабилизации региона. В связи с этим, убежден Красноперов, есть моменты, когда введение военно-гражданской ситуации может стать альтернативой выборам. Один из минусов: у граждан нет инструментов влияния на ВГА.

Закон про ВГА нуждается в инструменте включения граждан в принятие решений.

«Закон про военно-гражданские администрации (и мы как «Сильні громади» активно с этим работаем) нуждается в инструменте включения граждан в принятие решений. И второй момент: поскольку власть назначает руководителей, то надо создать или обучающие курсы, или академию для обучения будущих глав ВГА. И это проблема, это сдерживает развитие», – анализирует ситуацию с ВГА Красноперов.

Некоторые жители высказываются так: мы пошли на выборы, проголосовали за городского голову, – а теперь нами будет управлять непонятно кто. Можно ли считать введение ВГА в Славянске наступлением на демократию? Или же – это вынужденная мера?

Это точно сдерживание демократических процессов

«Это точно сдерживание демократических процессов. Но в регионе, где откровенно осуществляется агрессия Российской Федерации, которая сотрудничает с бывшими элитарными группами и с радостью хочет посеять социально-экономический кризис в регионе, и уже на этой базе продолжать агрессию, – то имея этот пласт информации власть может вводить временные военно-гражданские администрации», – делится Красноперов. Но в этой ситуации, еще раз повторяет эксперт, надо усовершенствовать процесс отбора и обучения глав ВГА, и надо предусмотреть механизмы влияния жителей на принятие решений.

А когда в Славянске ждать выборов? Красноперов говорит, что закон о ВГА не учитывает возможность выборов или довыборов. Поэтому выборы в городе, прогнозирует эксперт, возможны только вместе с очередными по всей стране и при условии, если областная ВГА и военные посчитают, что выборы проводить можно и безопасно.

Как живут при ВГА в Торецке

Владимир Елец, руководитель общественной организации «Твоє нове місто», живет в прифронтовом Торецке. Этим городом уже четыре года руководит военно-гражданская администрация. Владимир говорит, что в быту для людей ничего не изменилось: комендантского часа или чего-то подобного нет.

По наблюдениям жителя Торецка многое зависит от личности руководителя: как говорит Владимир, первый блин вышел комом. А сейчас городом руководит выходец из Черновицкой области.

Город за два года «почистил перья»

«Так боялся прифронтовой город, что придут «западенцы», а оказалось, что для нас – это лучший пока выбор. Человек по-другому видит городское хозяйство: сразу принял решение наводить порядок в городе. Город за два года «почистил перья»: убраны скверы, парки, внешний вид города резко улучшился. И в прошлом, и в этом году усиленно делаются дороги. Сдвинулась тема с водой: в этом году обещают новую стационарную линию, которая не связана с Горловкой», – делится Владимир. С другой стороны, по опыту общения с ВГА, Елец говорит, что демократии нет: влиять на принятие решений жители не могут.

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