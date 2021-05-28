МЗС: зустрічі Байдена і Путіна передуватимуть контакти президента США із Зеленським

Президент США Джо Байден перед своєю зустріччю з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві контактуватиме з українським головою держави Володимиром Зеленським, повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

«Ми маємо надзвичайно довірливий діалог із нашими американськими партнерами. І зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським президентом. І ми ретельно готуємо і порядок денний, і узгодження всіх логістичних аспектів відповідних контактів», – сказав він в ефірі телеканалу «Україна 24» 28 травня.

Заступник голови МЗС додав, що під час нещодавнього візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва американська сторона запевнила, що жодне питання, яке стосується України, не буде вирішуватися без участі України.

25 травня Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін зустрінуться у Швейцарії 16 червня.

Лідери прибудуть до Женеви, де обговорять «повний спектр актуальних питань».

«Ми хочемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах США та Росії», – заявили в Білому домі.

У Кремлі розповіли, що президенти збираються обговорити «стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включно із взаємодією в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулюванням регіональних конфліктів».

Ця зустріч має стати першою для нового президента США та його російського колеги.