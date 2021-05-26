«Арктика наша». Зачем Россия наращивает военное могущество во льдах?

Россия на два года возглавила Арктический совет. При этом пообещала, что «сохранит Арктику регионом мира и сотрудничества». Хотя в марте 2021 года там одновременно всплыло три российские атомные подводные лодки ВМВ России, в рамках «учений в Арктике». Уже в апреле американское издание CNN сообщило, что Россия стянула в Арктику беспрецедентное количество вооружений, укрепляет аэродромы и устанавливает новые радиолокационные системы у берегов Аляски. Эксперты считают, что Россия может установить фактический контроль над этой территорией и продолжить борьбу за геополитическое лидерство в мире. Как на такие действия ответят США и страны Европы?

О возможной агрессии России в Арктике

Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований: «США, Великобританию, Норвегию и остальных беспокоят две вещи. Первая – милитаризация с помощью ядерных сил. С советских времен у России значительные ядерные силы, которые должны были вести войну с США. Они расположены именно в Арктике. Там находится Северный флот – это и ударные подводные лодки, и перехватчики МиГ-31. В принципе, если бы велась ядерная война между США и СССР, то она бы велась через акваторию именно Ледовитого океана.

У США там нет ударных сил. Максимум – Гренландия. Но они никогда, с окончания Холодной войны, не усиливались, не было шагов в этом направлении. А вот милитаризация России и учения, которые там сейчас проходят, ударные подводные лодки, которые Россия показала, это беспокоит.

Лед пробивали давно. Это делали и США, и Великобритания, и СССР. Но тогда это была больше демонстрация технологий. Лодки были не ударные, а общего назначения. Россия же показала три своих подводных лодки, именно ударные. Это странно и вызывает озабоченность. Зачем это демонстрируется? С помощью ядерной войны защитить интересы в Арктике, которые не столь велики?

Вторая причина обеспокоенности – с 2013 года началось продвижение проекта Китая «шелкового пути», только «северного пути». И тут я думаю, США должно уже более прагматично реагировать на тот факт, что Китай руками России производит какие-то манипуляции в неожиданном для США регионе. И тем самым, возможно, выторговывает какие-то удобные позиции по другим вопросам».

О приоритетах России в Арктическом совете

Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам безопасности: «Милитаризация Арктики – один из элементов стратегии России. Стратегия состоит в том, чтобы получить контроль над определенными регионами. К примеру, Западная Европа, Ближний Восток, Африка. Сейчас Россия действует одинаково во многих точках мира, но все это сводится к одной цели – претендовать на место супер-державы №2 в мире и восстановить геополитическое противостояние на наивысшем международном уровне между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, надо понимать, что Кремль делает все, чтобы компенсировать очень серьезное отставание в военных технологиях, от той же Америки. Если посмотреть, то все эти географические точки позволяют российской армии использовать не стратегическое вооружения и средства доставки, которых у России нет, а тактические боеприпасы. Это позволит российскому руководству достигать своих целей».

Причина повышенного внимания России к Арктике

Алексей Ижак: «Вокруг этих арктических проектов крутятся интересы разных групп. Есть «Росатом», который владеет ледокольным флотом. И на это Путин готов тратить деньги. Есть Потанин и Дерипаска – люди из российского списка «Форбс». У них есть Норильск в арктической зоне, который связан с континентом только морем. И там порт, через который они экспортируют никель. Тот же Михельсон, который в партнерстве с китайцами и французами «перемалывает» газ. И у него тоже свой флот – ледокольных танкеров. И вот они все просят деньги на поддержку и все это создает дополнительный ажиотаж вокруг Арктики».

Почему США против нахождения России в Арктике? Что заставляет другие страны продолжать вести с Россией диалог, несмотря на очередную возможную угрозу их безопасности? Больше смотрите в выпуске Радио Донбасс.Реалии.

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