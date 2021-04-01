Як Росія під час блокування Суецу свій Північний морський шлях рекламувала?

Коли минулого тижня велетенський контейнеровоз Ever Given заблокував Суецький канал, яким проходить близько 15 відсотків світової торгівлі морськими шляхами, світова економіка затремтіла, а російська державна компанія, яка, серед іншого, керує флотом атомних криголамів, відреагувала інакше – висміюванням.

У низці дописів у твітері – які пізніше прибрали – компанія «Росатом» насміхалася над заблокованим каналом, рекламувала свій інформаційний бюлетень і зауважувала, що в Арктиці більше місця, щоб «малювати дивні картинки». До останніх слів було додане посилання на сайт відстежування морського руху з маршрутом застряглого контейнеровоза перед входом у Суецький канал, коли він крутився на місці, чекаючи своєї черги: за бажанням, серед низки петель, які «намалювало» судно, можна було вгледіти умовне зображення пеніса.

Скриншот кількох із дописів у твітері «Росатома», датованих 25 березня, що висміюють застрягле в Суецькому каналі судно і пропонують натомість російський Північний морський шлях: «Якщо ви застрягнете в кризі, ми маємо криголами, щоб цю кригу зламати. У Суецькому каналі можна застрягнути на багато днів». Пізніше ці дописи прибрали

А коли землечерпалки й буксири були вже близькі до того, щоб звільнити контейнеровоз із мілини в каналі, до рекламної кампанії долучилося Міністерство енергетики Росії.

«Північний морський шлях… має високий потенціал розширення обсягів транспортування вантажів, що дозволяє значно скоротити час транспортування товарів із Азії в Європу», – заявили в міністерстві 29 березня.

Рух Суецьким каналом урешті відновили, криза у світовому судноплавстві вщухла, а разом із нею й необхідність шукати альтернативні маршрути.

Але для Росії пропозиція її арктичного Північного морського шляху лишається на висоті – як життєздатна альтернатива для судноплавства, що може принести мільйонні прибутки і допомогти розвинути інфраструктуру в віддалених прибережних регіонах тієї країни.

Питання тільки в тому, коли це було б можливо.

«У найкращому разі десь дуже далеко в майбутньому», – каже Радіо Свобода Ульф Свердруп, директор Норвезького інституту міжнародних справ. – Перейти з суецького на Північний морський шлях зовсім не легко».

Суецький канал, як і інші важливі маршрути, такі, як Панамський канал у Центральній Америці чи Малаккська протока між Малайзією й Індонезією, стали вузькими місцями для морських торговельних перевезень у часи, коли судна, такі, як танкери чи контейнеровози, стають дедалі більших розмірів. Але вони все одно лишаються найдешевшим способом перевезення товарів по світі.

У дні блокування Суецького каналу на обох його кінцях зібралися сотні суден, які чекали на звільнення проходу. А за рік цим каналом між Червоним і Середземним морями проходять від 18 до 20 тисяч суден.

Для порівняння: 2020 року весь Північний морський шлях пройшли лише кількадесят суден, свідчать дані Центру логістики Крайньої Півночі при факультеті бізнесу Університету Норд у Норвегії. Але це число – а саме 62 – майже вдвічі більше, ніж попереднього 2019 року.

Міністерство енергетики Росії заявляє, що 2020 року Північним морським шляхом було перевезено 33 мільйони тонн вантажів, порівняно з приблизно 11 мільйонами тонн 2017 року. І, як каже міністерство, цей обсяг «має великий потенціал для розширення».

Суецьким каналом, за оцінками, перевозять приблизно по 3 мільйони тонн вантажів за день.

Весь Північний морський шлях скорочує маршрут судна, що йде між портами Східної Азії і Європи, приблизно на 4 тисячі морських миль, або на 7,5 тисячі кілометрів, порівняно з маршрутом Суецьким каналом.

Як каже Радіо Свобода Ян-Ґуннар Вінтер, директор Норвезького центру досліджень океанів і Арктики, росіяни дуже оптимістично оцінюють перспективи Північного морського шляху – але європейці зовсім не такі оптимісти щодо цього. Також плани доступу до цього шляху на майбутнє має Китай.

Арктичні пріоритети

Кремль за президента Володимира Путіна зробив розвиток російської Арктики стратегічним пріоритетом – частково й через те, що кліматичні зміни зробили регіон менш важкодоступним. 2018 року Путін видав указ, яким наказав до 2024 року збільшити вантажопотік Північним морським шляхом до 80 мільйонів тонн на рік – хоча не ясно, за рахунок чого можна було б досягти такого показника.

Оператором Північного морського шляху був призначений «Росатом» – державна корпорація, яка відповідає за атомну енергетику Росії, а також за її флот атомних криголамів.

Підвищується значення Північного морського шляху, конкурентноздатність якого збільшується щороку

2020 року уряд Росії схвалив програму заохочень, таких, як податкові пільги й інші субсидії, на суму в перерахунку понад 300 мільярдів доларів, для розвитку інфраструктури, включно з проєктами в галузях промисловості, зрідженого газу, а також видобування газу й нафти.

Великі компанії, контрольовані російською державою чи тісно пов’язані з нею, такі, як нафтовий велетень «Роснєфть», газовий «Газпром» чи гірничо-металургійний «Норнікель», теж розбудовують в Арктиці елементи інфраструктури, що мають на меті наростити експорт природних ресурсів.

Кремль також підтримав будівництво великого заводу для зрідження природного газу на Ямальському півострові компанії «Новатек», яка є найбільшим у Росії незалежним від держави видобувачем газу, що контролюється близьким соратником Путіна.

Цей завод, і ще один, який планують відкрити наступними роками, – це складні промислові підприємства, каже Вінтер, – і це свідчить про наголос Кремля на збільшенні бюджетних надходжень від нафти і газу.

Проєкти зрідження природного газу також передбачають будівництво нових комерційних суден, що будуть здатні ходити в крижаних водах зі своїми зміцненими корпусами, хоч вони й не будуть повноцінними криголамами, каже Вінтер.

«Суецький прецедент засвідчив крихкість будь-якого маршруту між Європою й Азією. Тому розвиток альтернативних маршрутів необхідний із метою стійкого міжнародного судноплавства, – сказав спецпредставник «Росатому» з питань Північного морського шляху Володимир Панов в інтерв’ю російському агентству «Інтерфакс». – На цьому тлі підвищується значення Північного морського шляху, конкурентноздатність якого збільшується щороку».

Та проблема полягає в тому, що цей маршрут усе ще дорожчий, кажуть експерти. Наприклад, судна все одно мусять іти в супроводі криголамів, а це значно підвищує витрати.

Росія зробила велику ставку на криголами і має нині найбільший у світі флот таких суден, серед яких і потужні з атомними силовими установками. Цим флотом керує «Росатом».

Рекламний сюжет «Росатому» про Північний морський шлях

Торговельні судна, які йдуть Північним морським шляхом, також мають купувати спеціальне страхування і використовувати для свого постачання місцеві судна й порти, що ще збільшує вартість проходу.

Цей маршрут був повністю вільний від криги лише кілька місяців на рік. Але Міністерство енергетики Росії заявило 29 березня, що 2020 року він був вільний від криги від дев’яти до десяти місяців.

Російське метеорологічне агентство «Росгідромет» повідомляло 2020 року, що того року літній морський крижаний покрив в акваторії Північного морського шляху скоротився до рекордно низького рівня. За прогнозами, вже до 2025 року цей маршрут може повністю звільнятися від криги.

Але, незалежно від наявності суцільного крижаного покриву чи його відсутності, арктичні води вимагають від кораблів мати зміцнені корпуси. Так що ті, хто планує використовувати цей шлях, потребують значних інвестицій у свої флоти.

Крім того, існує проблема швидкісного зв’язку, а саме відсутність широкосмугового доступу, каже Вінтер. Росії доведеться будувати інфраструктуру зв’язку – супутникового чи радіорелейного, – щоб капітани суден могли вчасно отримувати надійні дані про льодову ситуацію.

«Але коли ці проблеми будуть зняті чи принаймні послабляться, то з огляду на клімат цілком можливо прогнозувати в перспективі значно більше використання» не тільки Північного морського шляху, а й загалом полярних маршрутів, просто через Північний полюс, вважає Вінтер.

«І, незалежно від ситуації з Суецьким каналом, Північний морський шлях буде розвиватися», – каже він.