У Суецькому каналі відновився рух: затор із сотень суден має зникнути за 3-4 дні

Кораблі знову можуть проходити Суецьким каналом після того, як величезний контейнеровоз, який застряг на мілині і перекривав шлях, вдалося звільнити.

37 кораблів пройшли канал за ніч, очікується, що 30 березня через нього пройде ще 140 кораблів, повідомило керівництво каналу.

Там висловили сподівання, що затор із сотень суден зникне через три-чотири дні.

Чотиристаметровий контейнеровоз Ever Given із вантажем понад 18 тисяч контейнерів із Азії до Європи, який застряг 23 березня в найвужчій ділянці Суецького каналу в Єгипті і заблокував цей водний шлях, вдалося зняти з мілини 29 березня.

В операції порятунку брали участь 13 буксирів, землечерпалки висмоктали з-під нього близько 30 тисяч кубометрів піску на глибину до 18 метрів, а з берега застряглий ніс відкопували екскаваторами.

Зупинка роботи каналу завдавала збитків світовій економіці, цей водний шлях значно скорочує і здешевлює транспортування товарів між Європою й Азією, яке раніше йшло в обхід Африки з півдня.