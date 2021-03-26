Різко зросли тарифи на морське транспортування нафти і газу через аварію у Суецькому каналі

Спроби розблокувати Суецький канал, де 23 березня сів на мілину двохсотметровий контейнеровоз Ever Given, поки безуспішні. Процес зі «звільнення» судна може затягнутися на кілька тижнів через погану погоду. Фахівці, які ведуть рятувальні роботи, порівнюють судно з «китом, який викинувся на берег». Тим часом, по обидва боки Суецького каналу судноплавство повністю зупинилося. Наскільки все серйозно, можна оцінити за даними системи відстеження суден Refinitiv. Утворився гігантський затор, який розтягнувся аж до Індії. У ньому стоять контейнеровози, нафтові танкери і балкери, що перевозять зерно. Через це тарифи на перевезення нафти танкерами цього тижня виросли вдвічі.