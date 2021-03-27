США запропонували допомогу у розблокуванні Суецького каналу

Тривають роботи із розблокування Суецького каналу, рух по якому повністю перекрив контейнеровоз Ever Given, який сів на мілину 23 березня. Президент США Джо Байден запропонував допомогу у вирішенні ситуації, що створила проблему для світових морських перевезень.

США можуть допомогти в розблокуванні Суецького каналу. Із такою пропозицією виступив американський президент Джо Байден.

«У нас є обладнання та можливості, яких більшість країн не мають, і ми аналізуємо, що ми можемо зробити, яка може бути допомога», – заявив президент США.

Речниця Білого дому Джен Псакі також заявила, що США уважно слідкують за ситуацією і вже запропонували допомогу владі Єгипту.

Як повідомляється, 28-го березня до судна Ever Given прибудуть два додаткових буксири, щоб допомогти зрушити судно, яка сіло на мілину.

Фахівці, які ведуть рятувальні роботи, порівнюють судно з «китом, який викинувся на берег».

Перед цим японська компанія, якій належить судно, заявила, що контейнеровоз, можливо, зсунуть із мілини уже в суботу 27 березня.

Про це сказав президент компанії Shoei Kisen – Юкіто Хігакі.

Тим часом, по обидва боки Суецького каналу судноплавство повністю зупинилося. Наскільки все серйозно, можна оцінити за даними системи відстеження суден Refinitiv.

Утворився гігантський затор, який розтягнувся аж до Індії. У ньому стоять контейнеровози, нафтові танкери і балкери, що перевозять зерно. Через це тарифи на перевезення нафти танкерами цього тижня виросли вдвічі.

Через Суецький канал проходить 10 % всієї міжнародної морської торгівлі. Торік через нього пройшло близько 19 тисяч суден.