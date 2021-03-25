Вузьке місце: одне судно блокує Суецький канал і підриває світову торгівлю

Велетенський контейнеровоз, який застряг на мілині в Суецькому каналі і перекрив його, як тепер побоюються, може блокувати рух цим каналом іще дні чи й тижні. Це блокування поглибило проблеми торговельних пароплавних компаній, які вже й так зазнавали зривів і затримок у постачанні товарів замовникам.

Чотиристаметровий завдовжки контейнеровоз Ever Given із вантажем із Азії до Європи застряг 23 березня в найвужчій ділянці Суецького каналу в Єгипті, впершись по діагоналі в обидва його береги. У штормову погоду, через яку тоді була закрита низка портів у Червоному й Середземному морях, сильні вітри буквально здули судно водотонажністю в 200 тисяч тонн, навантажене контейнерами на велику висоту, на мілину – воно було не здатне втримати прямий курс. До цього додалася й піщана буря, через яку екіпаж і місцеві лоцмани не бачили, куди прямувати. Таке повідомлення про причини надзвичайної ситуації, з яким виступили єгипетські посадовці, підтвердив і оператор судна, тайванська компанія Evergreen Marine Corp.

Японський власник судна, суднолізингова компанія «Сьоей Кісен кайся», хоч і не причетний прямо до інциденту, виступив зі «щирим вибаченням» за те, що його судно спричинило такі проблеми. Через те, що контейнеровоз, один із найбільших у світі, здатний перевезти відразу близько 20 тисяч контейнерів, перебуває в лізингу, відповідальність за такі випадки лежить на власникові. Але, за словами компанії, «ситуація надзвичайно складна».

Менеджер судна, а це ще одна окрема компанія, німецька Bernhard Schulte Shipmanagement, повідомив, що всі 25 членів екіпажу не потерпіли. Всі члени екіпажу судна, яке йшло під прапором Панами, – громадяни Індії.

24 березня контейнеровоз за допомогою кількох буксирів вдалося було трохи зсунути з місця, біля одного з берегів відкрилася вузька протока, через яку змогли пройти кілька малих суден. Але 25 березня дирекція Суецького каналу знову оголосила його закритим.

Інцидент стався в найвужчій, південній частині Суецького каналу, де рух суден може відбуватися тільки «в один ряд» в одному напрямку, з чергуванням напрямків. Північніше вже добудована «друга смуга», паралельна лінія каналу, яка дозволила двосторонній рух.

Зараз вісім потужних буксирів намагаються зсунути контейнеровоз із мілини. Можна було б додати й більше, але можлива небезпека пошкодити корпус самого судна. Його ніс, що застряг у піску, намагаються відкопати бульдозерами, а мілину пробують розмити землечерпалками.

Щоб зменшити углибку контейнеровоза, з нього злили баластну воду, необхідну для стабілізації. Наступний можливий крок – відпомповування пального. Остання, найменш бажана, бо найтриваліша, можливість – знімати з судна частину контейнерів, підігнавши до нього плавучий кран.

Тому всі причетні до операції вивільнення контейнеровоза не можуть назвати терміну, коли його могло б вдатися зняти з мілини. Цей термін різні фахівці оцінюють практично однаковими словами – як «дні, а чи й тижні».

Особливо важливий морський шлях

Перекритий через інцидент Суецький канал – один із найважливіших морських шляхів, що поєднує Європу й Азію, усуваючи необхідність оминати Африку з півдня і скорочуючи шлях більш ніж на тиждень, а чи й на два. Але нині деякі судноплавні компанії вже починають думати про те, щоб переспрямувати свої судна саме тим маршрутом – бо досі не ясно, де затримка може виявитися більшою.

Через канал нині проходить, за різними даними, від 10 до 12 відсотків усієї торгівлі морським шляхом, із того близько 30 відсотків світового обсягу контейнерних морських перевезень. Більша частина цієї торгівлі – зернові і нафта.

Два головні експортери нафти через цей канал – Росія, яка відправляє ним нафту в Азію, і Саудівська Аравія, яка продає її в Європу; два головні імпортери – Індія й Китай.

Перекриття каналу спричинило 24 березня стрибок ф’ючерсних цін на сирову нафту відразу на 6 відсотків. Щоправда, 25 березня ці ціни повернулися практично до попереднього рівня – адже через нинішню пандемію попит на нафту все ще низький.

За рік каналом проходять близько 19 тисяч суден, перевозячи понад мільярд тонн вантажів.

Нині ж у каналі чекають на звільнення проходу в той чи інший бік понад 200 суден.

За оцінками, кожен день закриття каналу зриває постачання товарів на суму в більш ніж 9 мільярдів доларів – понад 5 мільярдів у напрямку на захід і понад 4 мільярди на схід.