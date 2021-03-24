Величезне вантажне судно спричинило затор у Суецькому каналі

Величезне вантажне судно заблокувало Суецький канал в Єгипті, зупинивши морський рух на одному з найважливіших світових судноплавних маршрутів.

23 березня судно MV Ever Given застрягло боком в каналі на північ від порту Суец – його ніс і корма застрягли по обидва боки водного шляху.

Величезний контейнеровоз під прапором Панами завдовжки 400 метрів і завширшки 60 метрів прямував у порт Роттердам в Нідерландах із Китаю.

На опублікованій в соцмережах фотографії, імовірно, зробленій кимось з іншого корабля, видно, як судно вклинилося в канал. Кілька буксирів намагалися перемістити судно.

Служба спостереження за суднами Marine Traffic показала, що MV Ever Given створило пробку з кораблів по обидва боки каналу, який з’єднує Середземне море з Червоним.

Поки невідомо, що викликало інцидент і скільки часу знадобиться, щоб змістити судно.

Через Суецький канал проходить 10 відсотків всієї міжнародної морської торгівлі. Торік через нього пройшло близько 19 тисяч суден.