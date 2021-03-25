На вивільнення судна, яке заблокувало Суецький канал, можуть піти тижні

На те, щоб вивільнити контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, можуть піти тижні. Про це заявили оператори рятувальних служб.

Судно Ever Given, довжиною 400 метрів і шириною 59 метрів, блокує транзит в обох напрямках через один з найбільш завантажених у світі торгових шляхів, що зв’язують Азію і Європу.

Японський судновласник Shoei Kise зазначає, що робота зі звільнення Ever Green «надзвичайно складна», і неясно, коли судно знову буде плавати.

Управління Суецького каналу (SCA) повідомило, що вісім буксирів працювали над переміщенням судна, яке застрягло по діагоналі на односмуговій південній ділянці каналу вранці 24 березня через сильний вітер і пилову бурю.

Кілька десятків суден, в тому числі інші великі контейнеровози, танкери, що перевозять нафту і газ, і балкери, що перевозять зерно, зупинилися на обох кінцях каналу, створивши одну з найгірших суднових пробок за багато років.

SCA повідомило, що 25 березня тимчасово призупинило весь трафік.

Приблизно одна третина світового обсягу морських контейнерів щодня проходить через Суецький канал довжиною 193 км, і це близько 12 відсотків від загального обсягу світової торгівлі всіма товарами.

Експерти з судноплавства кажуть, що деякі оператори можуть перенаправити судна навколо південного краю Африки, що додасть приблизно тиждень до подорожі.