The Jerusalem Post: контейнеровоз, що заблокував Суецький канал, трохи зрушили з місця

400-метровий контейнеровоз Ever Given, який сів на мілину в Суецькому каналі і заблокував рух по ньому, увечері 26 березня вдалося дещо зрушити з місця. Перед тим навколо контейнеровоза почали поглиблювати дно і вивезли близько 20 тисяч тонн піску, повідомляє ізраїльська газета The Jerusalem Post, посилаючись на джерела в Єгипті.

Газета The Wall Street Journal раніше писала, що, на думку джерел, знайомих із перебігом операції, судно можуть зняти з мілини вже 27 березня. У концерні Boskalis, чия компанія SMIT займається вивільненням Ever Given, розраховують, що судно зможе відкрити прохід через Суецький канал до початку наступного тижня, тобто не раніше 29 березня.

Компанія Evergreen, яка управляє контейнеровозом, повідомила 26 березня, що рятувальники продовжують розчищати пісок і бруд біля носової частини судна, щоб спробувати звільнити його під час припливу.

Після блокування Суецького каналу японська компанія Shohei Kisen, якій належить Ever Given, вибачилася за порушення руху по каналу. Керівники Shohei Kisen під час виступу в штаб-квартирі компанії низько вклонилися, приносячи таким чином вибачення.

Судно Ever Given є одним із найбільших контейнеровозів в світі. Воно сіло на мілину в Суецькому каналі вранці 23 березня. Це призвело до блокування руху по каналу. У заторі опинилися більше 270 судів.

Якщо Суецький канал не відкриють у найближчі дні, кораблям із Азії доведеться йти в обхід Африки, що позначиться на термінах доставки вантажів, збільшить транспортні видатки і призведе до браку вільних контейнерів і контейнеровозів.