Контейнеровоз в Суецькому каналі частково вдалося зняти з мілини

Контейнеровоз, який кілька днів тому застряг в Суецькому каналі, частково зняли з мілини, завдяки чому є сподівання, що життєво важливий водний шлях зможе знову відкритися і зменшити відставання в глобальному судноплавстві.

Як повідомила Wall Street Journal 29 березня, голова Управління Суецьким каналом (SCA) Усама Рабі повідомив, що судно частково звільнили, і це «хороша новина».

За його словами, буксири продовжуватимуть роботу, щоб судно могло просунутися по каналу.

«Ми ще не закінчили, але справа зрушила», – додав Рабі.

Фірма Leth Agencies, яка обслуговує канали, повідомила, що аварійно-рятувальні бригади «частково зняли з мілини» судно, але не надали ніяких подробиць про те, коли судно буде повністю звільнене.

Прорив у роботах стався після інтенсивних зусиль зі штовхання і буксирування судна за допомогою 10 буксирів і прибирання піску під час припливу.

Читайте також: Суецький канал: спроби повернути Ever Given у фарватер наразі безуспішні

Зусилля зі звільнення величезного 400-метрового корабля, завантаженого тисячами контейнерів, активізувалися 28 березня, бо були задіяні додаткові буксири для проведення земляних і днопоглиблювальних робіт навколо корабля.

Як йдеться в заяві Управління Суецьким каналом (SCA), землекопи працювали над викопуванням частини берега каналу і днопоглибленням поблизу носової частини судна.

Наразі ще два додаткових буксири залучити до 10-ти інших.

Раніше єгипетська влада висловила стурбованість, що, якщо операція зі звільнення судна не вдасться, деякі з більш ніж 18 000 контейнерів на судні доведеться прибирати краном, щоб зменшити його вагу, а це потребує декількох днів і суттєво вплине на світові морські перевезення.

Ever Given, що перевозить контейнери з Азії в Європу, 23 березня застряг приблизно за 6 кілометрів на північ від входу в канал у Червоному морі.

Відтоді рух каналом зупинили. Наразі 320 суден чекають можливості пройти через канал.

Приблизно третина світового обсягу морських контейнерів щодня проходять через 193-кілометровий Суецький канал, це близько 12 відсотків від загального обсягу світової торгівлі всіма товарами.