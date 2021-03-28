Суецький канал: спроби повернути Ever Given у фарватер наразі безуспішні

Контейнеровоз Ever Given залишається на мілині в Суецькому каналі. Кільком буксирам вдалося зрушити його кормову частину на 30 градусів, але цього виявилося замало для повернення судна в фарватер каналу, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У зв’язку із затором, що утворився у вівторок, 23 березня, судноплавство в Суецькому каналі було перерване. Повідомляється про втрати для світової економіки: щоденний збиток становить приблизно 9 мільярдів доларів, нафта на ринку подорожчала більш ніж на 5 відсотків.

Деякі кораблі, що поповнили чергу очікування з обох кінців каналу, повідомили про рішення йти навколо Африки, не чекаючи усунення затору.

Ще один варіант виходу з надзвичайної ситуації – часткове розвантаження контейнерів на інші судна або на берег. На підготовку такої операції може знадобитися багато днів.