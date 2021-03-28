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28 березня 2021, Київ 14:09
Новини | Міжнародні

На ділянці Суецького каналу, де застряг контейнеровоз, розчистили понад 20 тисяч тонн піску – власник

Рятувальна група продовжить спроби зрушити судно з місця 14:00 за єгипетським часом (15:00 за київським часом)

В ході днопоглиблювальної операції на березі Суецького каналу, де застряг контейнеровоз Ever Given, розчистили понад 20 тисяч тонн піску та бруду, повідомляє компанія-власник судна Evergreen.

«Днопоглиблювальна операція зуміла послабити ніс Ever Given на березі Суецького каналу, а корму судна звільнили від піщаного берега. Кермо і гвинт судна повністю функціонують і, як очікується, будуть надавати додаткову підтримку буксирам, призначеним для переміщення контейнерного судна з місця аварії, щоб нормальний транзит знову міг відновитися в каналі», – йдеться в звіті компанії.

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За її планом, рятувальна група продовжить спроби зрушити судно з місця 14:00 за єгипетським часом (15:00 за київським часом).

Судно Ever Given є одним із найбільших контейнеровозів в світі. Воно сіло на мілину в Суецькому каналі вранці 23 березня. Це призвело до блокування руху по каналу. У заторі опинилися більше 270 судів.

Якщо Суецький канал не відкриють у найближчі дні, кораблям із Азії доведеться йти в обхід Африки, що позначиться на термінах доставки вантажів, збільшить транспортні видатки і призведе до браку вільних контейнерів і контейнеровозів.

Різко зросли тарифи на морське транспортування нафти і газу через аварію у Суецькому каналі
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Різко зросли тарифи на морське транспортування нафти і газу через аварію у Суецькому каналі

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