Адміністрація Суецького каналу заявляє про відновлення руху після зняття з мілини контейнеровоза

Контейнеровоз, який кілька днів тому застряг в Суецькому каналі, був знятий із мілини, і рух на важливому водному шляху має відновитись, повідомила адміністрація Суецького каналу.

«Адмірал Усама Рабі, голова управління Суецького каналу, оголосив про відновлення судноплавного руху в Суецькому каналі», – йдеться в заяві Управління Суецького каналу (SCA) 29 березня.

Єгипетське телебачення показали зображення судну Ever Given, на яких воно розташоване в центрі каналу.

Раніше повідомлялося, що контейнеровоз частково зняли з мілини, але інформації про те, коли може бути відновлений рух не було.

Зусилля зі звільнення величезного 400-метрового корабля, завантаженого тисячами контейнерів, активізувалися 28 березня, бо були задіяні додаткові буксири для проведення земляних і днопоглиблювальних робіт навколо корабля.

Як повідомляли в Управлінні Суецьким каналом (SCA), землекопи працювали над викопуванням частини берега каналу і днопоглибленням поблизу носової частини судна.

Раніше єгипетська влада висловила стурбованість, що, якщо операція зі звільнення судна не вдасться, деякі з більш ніж 18 000 контейнерів на судні доведеться прибирати краном, щоб зменшити його вагу, а це потребує декількох днів і суттєво вплине на світові морські перевезення.

Ever Given, що перевозить контейнери з Азії в Європу, 23 березня застряг приблизно за 6 кілометрів на північ від входу в канал у Червоному морі.

Відтоді рух каналом зупинили. 320 суден чекали можливості пройти через канал.

Приблизно третина світового обсягу морських контейнерів щодня проходять через 193-кілометровий Суецький канал, це близько 12 відсотків від загального обсягу світової торгівлі всіма товарами.