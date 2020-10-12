Лід на Північному полюсі «талий, тонкий і крихкий» – науковці

Науковці найбільшої у світі місії, що досліджує кліматичні зміни, повернулися з Північного полюсу після збору інформації про атмосферу, океан, морський лід та екосистеми. Криголам Німецького інституту Альфреда Вегенера Polarstern прибув до порту приписки Бремергафен у Північному морі 12 жовтня після 389 днів, проведених у дрейфі в Північному Льодовитому океані.

Керівник місії, яка має назву MOSAIC, Маркус Рекс заявив, що він та його колеги на власні очі побачили драматичні наслідки глобальних кліматичних змін на арктичних льодах.

Рекс заявив AFP, що місія змогла проплисти через великі ділянки відкритих вод, які «іноді тягнуться до самого горизонту», підкреслюючи масштаби танення морського льоду.

На Північному полюсі вчені виявили «сильно ерозований, талий, тонкий і крихкий лід», сказав він, додавши, що якщо тенденція потепління триватиме, через кілька десятиліть «в Арктиці влітку не буде льоду».

Протягом року на борту корабля Polarstern перебували 500 фахівців із 20 країн, включно зі США, Великою Британією, Францією, Росією та Китаєм.