Північний магнітний полюс Землі швидко зміщується в напрямку Росії – вчені

Північний магнітний полюс Землі в останні десятиліття рухається так швидко, що минулі оцінки вже недостатньо точні для надійної навігації, заявляють вчені.

Географічний північний полюс Землі фіксований, але магнітний північний полюс планети – північ, на яку вказують компаси – рухається зі швидкістю близько 55 кілометрів на рік і зараз переміщується з півночі Канади у бік Сибіру.

Чергове повідомлення про зміщення магнітного полюса мали оприлюднити наприкінці цього року, але швидка зміна змусила вчених зробити це 4 лютого для того, щоб зберегти коректну роботу навігаційних служб.

За 189 років з моменту його першого вимірювання в канадській Арктиці північний магнітний полюс перемістився приблизно на 2300 кілометрів у напрямку Сибіру, а його швидкість зросла з приблизно 15 кілометрів на рік до 55 кілометрів на рік з 2000 року.

Причиною цього, за словами геофізика Університету Меріленда Даніеля Латропа, є турбулентність у рідкому зовнішньому ядрі Землі.

«Це зміни, схожі на погоду», – сказав Латроп. «Ми просто можемо назвати це магнітною погодою».

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США зазвичай оновлює дані щодо розташування північного магнітного полюса кожні п’ять років у грудні.