Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Після 106 днів полону і понад пів мільярда штрафу судно Ever Given залишило Єгипет (відео)

Після 106 днів полону і понад пів мільярда штрафу судно Ever Given залишило Єгипет (відео)
Embed
Після 106 днів полону і понад пів мільярда штрафу судно Ever Given залишило Єгипет (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:05 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Контейнеровоз Ever Given, який є одним із найбільших у світі комерційних суден, 7 липня підняв якір і рушив із Великого гіркого озера в районі Суецького каналу до виходу в Середземне море.

У березні Ever Given перегородив канал на шість днів і порушив глобальну торгівлю. Сотні бортів чекали черги на прохід. Адміністрація каналу зажадала від власників і страховиків Ever Given майже мільярд доларів компенсації, яка повинна була покрити репутаційні втрати і вартість операції зі зняття судна з мілини. Пізніше сума була знижена до 550 мільйонів. На чому саме зійшлися сторони, не повідомляється, але угода була укладена 7 липня. Відразу після цього суховантаж у супроводі буксирів вирушив у дорогу. Єгипетський полон тривав 106 днів, але тепер, нарешті, в одержувачів замовлень з'явилася надія незабаром дочекатися 18300 контейнерів. (Відео Reuters)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG