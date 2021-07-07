У березні Ever Given перегородив канал на шість днів і порушив глобальну торгівлю. Сотні бортів чекали черги на прохід. Адміністрація каналу зажадала від власників і страховиків Ever Given майже мільярд доларів компенсації, яка повинна була покрити репутаційні втрати і вартість операції зі зняття судна з мілини. Пізніше сума була знижена до 550 мільйонів. На чому саме зійшлися сторони, не повідомляється, але угода була укладена 7 липня. Відразу після цього суховантаж у супроводі буксирів вирушив у дорогу. Єгипетський полон тривав 106 днів, але тепер, нарешті, в одержувачів замовлень з'явилася надія незабаром дочекатися 18300 контейнерів. (Відео Reuters)