Судно, що блокувало в березні Суецький канал, відпустять – керівництво каналу і власники судна домовилися

Керівництво Суецького каналу в Єгипті, який наприкінці березня майже тиждень був заблокований через посадку на мілину велетенського контейнеровоза Ever Given, досягло домовленості з власниками судна і їхніми страхувальниками про відшкодування втрат, що дозволить випустити це судно з каналу вже 7 липня.

Перед тим того ж дня в місті Ісмаїлія, що лежить на каналі, відбудеться урочиста церемонія підписання цієї домовленості, повідомило Управління Суецького каналу, – після чого учасники церемонії будуть спостерігати за проходженням судна.

Подробиці домовленості не розголошують. Спершу управління каналу домагалося відшкодування втрат у сумі 916 мільйонів доларів США, потім зменшило суму претензій до 550 мільйонів. Мало йтися про кошти на саму операцію зняття судна з мілини, а також кошти, втрачені через шестиденне блокування каналу, зокрема неотримані Єгиптом транзитні збори.

Після зняття з мілини одного з найбільших у світі контейнеровозів, що є власністю компанії з Японії «Сьоей кісен кайся», перебуває в управлінні компанії з Тайваню і йде під прапором Панами, Управління Суецького каналу змусило його стати на якір у Великому Гіркому озері, що є нині частиною каналу, до залагодження справи з відшкодуванням.