Судно, яке везе кукурудзу з України до Китаю, сіло на мілину в Суецькому каналі

Вантажне судно MV Glory, яке везе понад 65 тисяч метричних тонн кукурудзи з України до Китаю, зранку 9 січгя сіло на мілину в єгипетському Суецькому каналі. Про це повідомила компанія, що обслуговує канал. Наразі невідомо, чи це вплинуло на рух Суецьким каналом.

Інцидент стався поблизу міста Кантара в провінції Суецького каналу Ісмаїлія. Фірма повідомила, що три канальних буксири намагалися зрушити судно.

Офіційні особи не повідомили подробиць про те, що спричинило аварію. Частина Єгипту, включно з його північними провінціями, у неділю, 8 січня, пережила хвилю поганої погоди.

Дані супутникового відстеження, проаналізовані Associated Press, показали, що Glory перебуває на односмуговій ділянці Суецького каналу на південь від Порт-Саїда на Середземному морі. Пізніше Leth Agencies опублікувала графіку, яка свідчить, що Glory стоїть навпроти західного берега каналу в напрямку на південь, а не поперек каналу.

Це не перше судно, яке сіло на мілину на критично важливому водному шляху. Великий контейнеровоз Ever Given під панамським прапором врізався в берег на односмуговій ділянці каналу в березні 2021 року, перекривши водний шлях на шість днів.

Блокування створило величезну пробку, яка для глобальної торгівлі спричиняла втрати на суму 9 мільярдів доларів на день.

Відкритий у 1869 році Суецький канал забезпечує важливе сполучення для нафти, природного газу та вантажів. У 2015 році уряд президента Абдель-Фаттаха ас-Сісі завершив масштабне розширення каналу, що дозволило йому приймати найбільші у світі судна.