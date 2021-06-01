Чим для України обернеться зустріч президентів США та Росії?

Перша зустріч президента Росії і нового президента США. Джо Байден і Володимир Путін 16 червня зійдуться у швейцарській Женеві. Серед довгого списку питань, які будуть обговорювати глави держав, точно є Україна. І це турбує президента Володимира Зеленського. Які питання, пов'язані з Києвом, піднімуть Байден і Путін у Швейцарії? Чи вплине ця зустріч на війну на Донбасі?