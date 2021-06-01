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01 червня 2021, Київ 13:10
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Чим для України обернеться зустріч президентів США та Росії?

Чим для України обернеться зустріч президентів США та Росії?
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Чим для України обернеться зустріч президентів США та Росії?

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Перша зустріч президента Росії і нового президента США. Джо Байден і Володимир Путін 16 червня зійдуться у швейцарській Женеві. Серед довгого списку питань, які будуть обговорювати глави держав, точно є Україна. І це турбує президента Володимира Зеленського. Які питання, пов'язані з Києвом, піднімуть Байден і Путін у Швейцарії? Чи вплине ця зустріч на війну на Донбасі?

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