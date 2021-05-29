«Народні панцерники». Історії 75 саморобних броньовиків-учасників війни на Донбасі

У Дніпрі, біля вуличної експозиції Музею АТО, презентували книгу військового журналіста, учасника бойових дій Сергія Камінського «Народні панцерники». Вона розповідає про машини, якими волонтери забезпечували українських військових на початку війни: купували за власні кошти, ремонтували у гаражах, власноруч ставили броню й відправляли на фронт. Водночас ця книга – не зовсім про машини, а більше – про людей, які не шкодували сил і коштів, аби допомагати бійцям.

Автор зібрав історії 75 «хенд-мейд» броньовиків, створених на базі цивільних та військових автівок. Упродовж чотирьох років він записав більше ніж сотню інтерв’ю з тими, хто робив ці автомобілі, – майстрами, волонтерами, воїнами.

Сергій Камінський зазначає, що ідея книги з’явилася 2017 року. На автовиставці в Києві він побачив броньований «КамАЗ» на позивний «Пряник». На ньому бійці добробату «Азов» відвойовували Маріуполь.

«Випікали» його всім підрозділом – звідси й назва. Сфотографувавшись із машиною, каже Сергій, він подумав: було б добре після завершення війни звезти такі автівки на окремий парад чи фестиваль. Але оскільки доля в машин різна – частина з них вже не на ходу, частина ще служить – вирішив поки зібрати їх на сторінках книги.

Цю машину, розповідає автор книги, забронювали волонтери в Києві, це був їхній пілотний проєкт. Спершу автівка була «журналістською»: на ній їздив фронтовий фотограф Олесь Кромпляс. Потім її передали добровольчій медичній службі «Вітерець». Зараз вона є одним з експонатів вуличної експозиції Музею АТО в Дніпрі.

«У медиків підрозділу була традиція – усі свої машини називати на честь вітрів. Цей британець отримав ім'я «Шквал». Машина врятувала десятки бійців, а потім сама потрапила під серйозний обстріл», – каже Камінський.

Цей броньовик – один із тих, які зробили майстри з села Вербки, що під Павлоградом на Дніпропетровщині. Їхню майстерню називають «народним бронетанковим заводом»: умільці закували в броню десятки машин і продовжують це робити й зараз. Цей зразок виявився найзахищенішим із тих, які вийшли з Вербків.

«Авто з таким виглядом могло навіювати лише на певні кіношні асоціації. Тож воїни прозвали його «Трансформером», – каже Сергій Камінський.

«Ангеліна» була також броньована у Вербках. Від початку війни на Донбасі чимало бойової техніки отримало жіночі імена – на честь коханих, дружин, матерів. Їх бійці наносили на корпуси машин як оберіг. Так цей армійський «Урал» став Ангеліною. Відомо, що під час обстрілів цей ангел у латах урятував свого водія Михайла.

Ще кілька машин із жіночими іменами. «Люба Ніка» воювала в 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Як вона отримала своє наймення, наразі не відомо.

«Ліля» була названа так на честь реальної української жінки, вчительки й матері трьох дітей, яка особисто долучилася до бронювання панцерника та пожертвувала чи не останні кошти.

Саморобний броньовик «Коник», який оселився на обкладинці книги, створили на ще одному «народному заводі» – в селищі Чабани на Київщині. Це був один із найперших та найпублічніших народних броньовиків України, розповідає автор книги. Він став прототипом сімейства з чотирьох машин з ідентичним принципом бронювання.

«КамАЗ», який отримав позивний «Фобос» на честь античного бога страху, до війни працював у сільському господарстві, потім був мобілізований на фронт, розповідає співробітник дніпровського Музею АТО Юрій Фанигін, який 2014 року займався його бронюванням як волонтер. «Фобос» був машиною 39-го батальйону тероборони, один із небагатьох вцілів під Іловайськом.

Бронювання, каже Фанигін, зробили майстри в селі Лобойківка, гроші на це дали двоє дніпрян, а метал – пожертвував житель Кам ’ янського.

Це був «авторитет» із Кам’янського, власних декількох складів металобрухту. Він надав нам безкоштовно кілька тонн металу. Ми приймали допомогу від усіх

«Я з цією людиною спілкувався тільки раз, це був «авторитет» із Кам ’ янського, власник декількох складів металобрухту. Він надав нам безкоштовно кілька тонн металу. Ми приймали допомогу від усіх. За допомогою місцевих ми взяли із закритого заводу армовану гуму. Я ніколи не думав, що гума може бути така важка, ми її різали автогеном! Куля при потраплянні в сталь розверталася, а чотири сантиметри цієї гуми дозволяли її затримувати», – розповів Юрій Фанигін.

Власником майстерні, де бронювали «Фобос», був підприємець Анатолій, сам уродженець Донбасу, каже він. Коли його маленька донька запитувала, куди їде ця машина, він відповідав: «Вона їде воювати з твоїм дядею». Його брат був бойовиком угруповання «ДНР».

Розповіді про машини – це розповіді й про драми людей, які ними кермували. Броньовиком «Тигром» репер Larson їздив із підрозділами ЗСУ на Донбас. Ця машина була перероблена з інкасаторської. Свого залізного побратима музикант називав «Тигром» або лагідно – «Тигрюлею». Він загинув у ДТП в Києві, після його смерті дружина дізналася, що чекає на дитину.

«Є і драми, є і кумедні моменти. Жодного вигаданого слова – все зі слів тих, хто їх створював, і тих, хто на них воював. І цим ця книга цінна», – каже Сергій Камінський.

У книзі Сергія Камінського є розповіді й про машини, які не доїхали до фронту. Цю «Тортілу» із цистерни й трактора створив фермер разом зі своїм сином та друзями. Але віддавати на війну її чоловік передумав – після того, як дізнався, що його попередній броньовик, створений на базі землерийної машини, був розброньований і проданий котримсь із військових посадовців. Цю незвичну машину показували на спеціалізованій виставці «Зброя та безпека».

Книга про машини війни вийшла накладом у тисячу примірників. Частину тиражу автор роздарує тим, хто долучався до створення броньованої техніки.

Головний меседж – це люди, які в той складний час, 2014-2015 роки, хотіли якось захистити своїх бійців

«Головний меседж – це люди, які в той складний час, 2014–2015 роки, хотіли якось захистити своїх бійців, тому що переважно ці машини йшли в добровольчі батальйони. Це не заводські броньовики, вони не проходили ніяких випробувань на державному рівні, вони б їх і не пройшли, але вони давали бійцям надію на кращий захист. Головна ідея: люди захищають людей», – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода автор книги.

Видання ілюстроване світлинами, а також містить QR-коди на відеосюжети про броньовані машини. За кілька днів книгу «Народні панцерники» представлять на технічному фестивалі OldCarLand у Києві.

Автор книги – підполковник Сергій Камінський – наразі обіймає посаду заступника начальника Центральної телерадіостудії Міноборони. Брав участь у бойових діях на сході України. Вів програми на Військовому телебаченні України, зокрема про зброю, техніку України й світу.