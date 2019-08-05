«Ми більше не випускаємо «Дозори». Що трапилось із сучасними українськими бронемашинами

Бронемашина «Дозор» – сучасна українська розробка. Техніка, якій експрезидент Петро Порошенко пророкував стати гордістю української оборонної промисловості, вже понад три роки не надходить до підрозділів ЗСУ. З моменту створення до війська передали тільки десяток таких машин, хоча військове командування обіцяло сотні. А профільні експерти взагалі заявляють: потреба армії в бронетехніці цього класу вимірюється тисячами. Чи є майбутнє в українського «Дозору»? Розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

30 липня 2018 року Львівський бронетанковий завод передав українському війську півтора десятка одиниць техніки. Вісім танків Т-64, два Т-72, три пожежні автомобілі і дві броньовані ремонтно-екіпажні машини. На заводі запевнили, що техніка не лише відремонтована, а й модернізована.

От тільки одного із символів підприємства останніх років – бронеавтомобіля «Дозор» у показовому строю немає.

«Треба вам ті «Дозори»? Дивіться скільки танків», – сказали журналістам «Донбас.Реалії» на заводі.

Питання про броньовик помітно дратують керівництво підприємства. Хоча ще в 2017 році їх тут гордо демонстрували журналістам, а закуповувати бронемашини для ЗСУ обіцяв особисто п'ятий президент України Петро Порошенко.

20 «Дозорів» будуть готові до відправки у війська

«20 «Дозорів», які знаходяться в мене за спиною, будуть також готові до відправки у війська. І мені дуже приємно чути позитивні відгуки від військових про якість вашої роботи», – заявляв у 2017 році Порошенко.

Українську бойову броньовану машину вперше представили у 2004 році. У 2014-му Олександр Турчинов, на той момент секретар РНБО, заявив: для українських силовиків закуплять дві сотні таких автомобілів.

Де «Дозори»?

При вазі вісім з половиною тонн «Дозор» розвиває швидкість до ста кілометрів на годину. Крім екіпажу, в десантному відділенні машини може розміститися ще 6 осіб. Броня автомобіля витримує попадання зі стрілецької зброї калібром 7,62. Озброєний «Дозор» дистанційно керованим великокаліберним кулеметом.

Але майже за 15 років існування «Дозору» у війська поставили тільки десяток броньовиків. Першу і поки що останню партію відправили до ЗСУ в 2016 році. Та й то зі значними затримками через недоробки. За словами Порошенка, недоліки повинні були усунути.

«На сьогоднішній день шість машин виготовляється заводом для того, щоб виправити ті недоліки, які були знайдені в ході державних випробувань. Саме тому Міністерство оборони скоротило, але не зняло, навіть якщо були недоліки, замовлення на львівському заводі», – казав експрезидент у коментарі «Донбас.Реалії» у 2017 році.

З моменту цієї заяви минуло два роки. «Донбас.Реалії» вирішили дізнатися про результати роботи у директора львівського заводу-виробника Віктора Андрощука.

– Після 2016 року замовлень на «Дозор-Б» не було. Ми більше «Дозори» не випускаємо. Я поставив запитання міністру оборони в очі. Так як вам: «Пане міністр, «Дозори» чому не замовляєте?»

– І що він відповів?

– Нічого не відповів.

У Міноборони України підтвердили: за останні три роки дійсно не купили жодного українського «Дозору». Про недоліки машини «Донбас.Реалії» розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defence Express Сергій Згурець.

«Недоліків було близько семи. Вони стосувалися температури у відділенні десанту, яка була вищою, ніж потрібно. Вони стосувалися шумів, що перевищували допустимий рівень. Вони стосувалися певним чином перевищень маси, яка була визначена за технічним завданням», – пояснює Згурець.

Польські броньовики замість українських?

На 2018 та 2019 роки здійснюється закупівля польських бронетранспортерів «Онцилла»

У той же час у відповіді на запит «Донбас.Реалії» в Міністерстві оборони повідомили: зацікавилися іншою машиною.

«Міністерством оборони України, відповідно до державного оборонного замовлення на 2018 та 2019 роки, здійснюється закупівля польських бронетранспортерів «Онцилла», – йдеться у відповіді відомства.

Те, що польський броньовик зовні схожий з «Дозором», не випадковість. Справа в тому, що «Онциллу» створювали на основі української розробки. Для цього Польща купила в України ліцензію на виробництво.

«Міністерство оборони зацікавлене в машинах такого класу, тому що воно відповідає за обороноздатність країни. Неважливо, яка це техніка: українська, американська чи польська. Вони вирішують завдання. Нам потрібна машина такого класу. Якщо «Укроборонпром» не постачає такі машини, то такі машини будуть закуповуватися за межами країни», – каже директор інформаційно-консалтингової компанії Defence Express Сергій Згурець.

Першу «Онциллу» представили в 2013-му, тобто, майже на десять років пізніше від українського близнюка. Але, за словами експертів, це не завадило полякам перевершити український аналог.

«За оцінкою військових, які експлуатували «Онциллу», машина зібрана більш якісно, більш просторе компонування всередині. Машина не галаслива всередині, гальмівна система задовольняє, заряджання йде зсередини», – пояснює керівник Асоціації виробників озброєння і військової техніки України Руслан Джалілов.

В Асоціації виробників озброєння вважають, що український броньовик варто було б допрацювати, а не надавати перевагу закордонному аналогу.

Ми показуємо свою слабкість. Це наш програш. А потім будемо переходити на саперні лопатки

«Ми показуємо свою слабкість. Це наш програш. Я пропоную тоді наступним етапом відмовитися від танків Т-64 БВ або «Булатів» і переходимо на «Леклерки». Давайте потихеньку від усього відмовлятися. Ми будемо повністю залежати від усього імпортного. Ми максимум себе забезпечимо на 5%, тому що у нас фінансовий ресурс (обмежений – ред.). Економіка стоїть, розвитку немає. Ну все, а потім будемо переходити на саперні лопатки», – додає Руслан Джалілов.

Тим часом експорт «Онцилли» тільки Україною не обмежується. У 2019-му польські бронеавтомобілі з'явилися на параді до Дня незалежності Сенегалу.

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