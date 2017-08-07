Суд оштрафував «Львівський бронетанковий завод» за невиконання зобов’язань

Господарський суд Києва ухвалив рішення про стягнення з державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» 9,8 мільйона гривень за несвоєчасне виготовлення та поставку бойових машин «Дозор Б2».

«У грудні 2015 року між Міністерством оборони і заводом укладено договір щодо виготовлення і поставку оборонному відомству тактичних бойових колісних машин «Дозор-Б» у кількості 10 одиниць, які призначались для використання у зоні проведення антитерористичної операції. У зв’язку з перевищенням суми коштів, перерахованих Міністерством оборони України над фактичними витратами заводу на виготовлення та поставку продукції, виконавець (ДП «Львівський бронетанковий завод») повинен був повернути замовнику кошти, отримані раніше як попередню оплату за контрактом у сумі майже 6,5 мільйонів гривень. Однак зазначені зобов’язання завод у добровільному порядку не виконав», – мовиться у повідомленні військової прокуратури Західного регіону, опублікованому 7 серпня.

Національне антикорупційне бюро України затримало директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимкова і його заступника Олега Ткаченка 14 липня. За інформацією НАБУ, керівники львівського заводу причетні до закупівлі для танків Т-72, капітальний ремонт яких проводився на підприємстві, вживаних двигунів замість нових у 2015 році, що спричинило розтрату бюджетних коштів на суму 28,5 мільйона гривень. Розслідування детективи НАБУ розпочали ще в листопаді минулого року.

Того ж дня державний концерн «Укроборонпром», до складу якого входить завод, відсторонив Романа Тимкова з посади директора на час розслідування. Його обов’язки поклали на одного з заступників.

14 і 15 липня Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб усім п’ятьом затриманим, яких підозрюють у розтраті коштів Львівського бронетанкового заводу. Це, крім Тимкова і Ткаченка, також начальник Центрального бронетанкового управління Збройних сил і начальник одного з відділів цього управління, а також засновник комерційної структури, що брала участь у схемі.