Суд відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що Солом’янський районний суд міста Києва відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимкова, якого підозрюють у розтраті на суму у 28,5 мільйонів гривень, до 13 вересня.

Таким чином суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомили в НАБУ.

Посадовця підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), мовиться в повідомленні. Про підозру йому було повідомлено в рамках розслідування кримінального провадження за фактом розтрати коштів у процесі закупівлі двигунів для потреб Збройних сил України. Крім директора ЛБТЗ, у причетності до корупційної схеми підозрюються ще 4 особи, нагадали в НАБУ.

Як інформують у НАБУ, схема розтрати полягала в тому, що ЛБТЗ, який є державним підприємством, виграв конкурсні торги на поставку Центральному бронетанковому управлінню Збройних сил України нових двигунів В-46-6. За документами, ЛБТЗ придбав у ТОВ «Булет Лайн» і поставив ЦБТУ ЗСУ 40 двигунів, за що отримав оплату у розмірі 28 мільйонів 560 тисяч гривень. Зібрані слідством докази, заявляють у НАБУ, свідчать про те, що насправді двигуни надійшли на завод від третьої сторони без жодних документів; договір із ТОВ був фіктивний, а двигуни – не новими, а такими, що були у використанні. До того ж, ці самі двигуни у 2008–2009 вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міністерства оборони України.

У середу сам Роман Тимків, узятий судом під варту, але випущений під заставу у 2 мільйони гривень, заперечив усі звинувачення. За його словами, бронетанковий завод придбав наприкінці грудня 2015 року двигуни радянського виробництва 1989 року, але вони, за його словами, не були вживані.

«Ми перевірили дані двигуна і згідно з усіма договорами їх придбали. У вересні 2016 року два двигуни використали, і танки ті експлуатуються. У цьому ж році після відкриття кримінального провадження керівник озброєння призначив додаткову перевірку тих двигунів на сертифікованому стендовому обладнанні на нашому підприємстві для визначення їхніх параметрів, один двигун розібрали, щоб зрозуміти, підпадає чи ні він під капітальний ремонт. Це робилось при представниках державної військової прийомки і прокуратури, які контролювали процес. Двигуни куплені за нижчою ціною, аніж була ринкова. Хотілося б знати, де завдані збитки державі», – заявив Тимків.

Він також заперечив тоді своє відсторонення від обов’язків генерального директора Львівського бронетанкового, про яке ще в день його затримання, 14 липня, повідомив державний концерн «Укроборонпром», до якого входить завод. За його словами, він не бачив наказу «Укроборонпрому» про його відсторонення, тому після виходу з СІЗО повернувся на завод на роботу.

Два мільйони гривень застави, сказав Тимків, внесла його сестра-підприємець.

Роман Тимків і його заступник Олег Ткаченко були затримані у Львові 14 липня. 15 липня Солом’янський районний суд Києва обрав Тимкову запобіжний захід у вигляді 60 днів арешту або звільнення під заставу у 2 мільйони гривень. 18 липня, після внесення застави, він вийшов зі слідчого ізолятора в Києві, де провів чотири дні.

Загалом у справі проходять п’ять осіб: Роман Тимків, його заступник, а також начальник Центрального бронетанкового управління Збройних сил, начальник одного з відділів цього управління і засновник комерційної структури, що брала участь у схемі.