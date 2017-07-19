Звільнений під заставу директор Львівського бронетанкового заводу заперечує звинувачення НАБУ

Генеральний директор Львівського бронетанкового заводу Роман Тимків заперечує звинувачення детективів НАБУ щодо розкрадання державних грошей.

За інформацією НАБУ, кілька посадовців Збройних сил України, директор бронетанкового, його заступник Олег Ткаченко і керівник приватної фірми були задіяні у корупційній схемі щодо закупівлі двигунів для танка Т-72 і завдали збитки державі на 28, 5 мільйонів гривень. За даними слідства, замість нових були куплені старі двигуни.

Роман Тимків 19 липня у Львові заперечив ці звинувачення і заявив, що бронетанковий завод придбав наприкінці грудня 2015 року двигуни радянського виробництва 1989 року, але які, за його словами, не були вживані.

«Ми перевірили дані двигуна і згідно всіх договорів їх придбали. У вересні 2016 року два двигуни використали і танки ті експлуатуються. У цьому ж році після відкриття кримінального провадження керівник озброєння призначив додаткову перевірку тих двигунів на сертифікованому стендовому обладнанні на нашому підприємстві для визначення їхніх параметрів, один двигун розібрали, щоб зрозуміти: підпадає чи ні він під капітальний ремонт. Це робилось при представниках державної військової прийомки і прокуратури, які контролювали процес. Двигуни куплені за нижчою ціною, аніж була ринкова. Хотілося б знати, де завдані збитки державі», – заявив підозрюваний.

14 липня Роман Тимків був арештований на території заводу, а його заступник Олег Ткаченко був затриманий у той же ж день вдома. Обом слідчі висунули звинувачення у розкраданні державних грошей. 15 липня Солом’янський райсуд Києва обрав директорові Львівського бронетанкового заводу Романові Тимківу запобіжний захід у вигляді 60 днів арешту або звільнення під заставу 2 мільйони гривень. 18 липня він був звільнений з СІЗО, оскільки, як заявив підозрюваний, його сестра внесла за нього заставу.

«Моя сестра займається будівельним бізнесом і внесла заставу. Я не міг ці гроші сам за себе внести, бо сидів у СІЗО», – пояснив Тимків, який водночас є позаштатним помічником народного депутата від Блоку Петра Порошенка Юрія Соловея, а також власником, як сам підтвердив, пивзаводу на Івано-Франківщині. Юрій Соловей і Роман Тимків давні знайомі і бізнес-партнери.

За словами Романа Тимківа, він не відсторонений від обов’язків гендиректора Львівського бронетанкового: «Я не бачив наказу Укроборонпрому про своє відсторонення, тому тут на заводі сьогодні».

На запитання Радіо Свобода про те, чи вносили детективи НАБУ клопотання до суду про відсторонення Романа Тимківа від посади на час проведення слідства, керівник Львівського територіального управління НАБУ Львівщини Тарас Лопушанський відповідати відмовився.

Розслідування щодо закупівлі запчастин для танків Т-72 детективи НАБУ розпочали у 2016 році. Корупційна схема, за інформацією НАБУ, полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 купували вживані.