Активісти: суд арештував директора «Львівського бронетанкового заводу»

Суд заарештував директора «Львівського бронетанкового заводу» Романа Тимківа на 2 місяці і призначив заставу у розмірі 2 мільйони гривень, повідомляє Центр протидії корупції в Facebook.

«60 днів арешту або 2 мільйони гривень застави для мільйонера Тимківа, директора Львівського бронетанкового, якого депутати прийшли брати на поруки», – йдеться в повідомленні.

Тимків став керівником «Львівського бронетанкового заводу»у серпні 2015 року. До цього він був депутатом Івано-Франківської міської ради від політичної партії «Третя сила».

14 липня Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання низки посадовців Збройних сил України, а також директора ізаступника директора держпідприємства «Львівський бронетанковий завод».

У НАБУ повідомили, що затримані у 2015 році вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 28,5 мільйона гривень, це сталося у ході закупівлі запасних частин і комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки. За версією силовиків, замість нових двигунів для танків Т-72 насправді були закуплені двигуни, які раніше використовувалися.