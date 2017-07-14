НАБУ: затримали посадовців ЗСУ і «Львівського бронетанкового заводу» через купівлю старих двигунів до танків

Національне антикорупційне бюро України заявляє про затримання низки посадовців Збройних сил України і держпідприємства «Львівський бронетанковий завод».

Як повідомляє прес-служба відомства, затримані у 2015 році вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 28,5 мільйона гривень, це сталося у ході закупівлі запасних частин і комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки.

«Замість нових двигунів для танків Т-72 насправді було закуплено двигуни, які раніше використовувалися. До того ж ці старі, а інколи й неробочі, двигуни раніше вже були продані –у 2008-2009 роках їх реалізовували підприємствам на внутрішньому ринку, як надлишкове майно Міноборони. Крім того, випуск цієї моделі двигунів припинився ще з 1990-х років, про що ініціаторам схеми було добре відомо», – повідомляють у бюро.

За даними НАБУ, посадовців затримали за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

У бюро уточнюють, що наразі затримані п’ять людей: начальник ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (генерал-майора), начальник відділу ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (полковника), директор та заступник директора держпідприємства «Львівський бронетанковий завод», також засновник ТОВ, задіяний у схемі.

Детективи НАБУ розпочали розслідування наприкінці листопада 2016 року.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують у Росію у підтримці бойовиків, проте Москва ці звинувачення відкидає. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики. За даними ООН, від початку конфлікту на сході України там загинули понад 10 тисяч людей.