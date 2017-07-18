Директора Львівського бронетанкового звільнили під заставу – прес-служба заводу

Директор Львівського бронетанкового заводу Роман Тимків, раніше затриманий, усунений із посади і арештований із можливістю вийти під заставу, вийшов на волю, сплативши заставу у 2 мільйони гривень, повідомила прес-служба заводу українським агентствам.

Ніяких інших подробиць у повідомленні немає. В ньому лише мовиться, що в середу Тимків планує дати прес-конференцію про обставини, через які його звинувачують.

Національне антикорупційне бюро України затримало директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимкова і його заступника Олега Ткаченка вранці 14 липня, за кілька годин до візиту на завод президента України Петра Порошенка. За інформацією НАБУ, керівники львівського заводу причетні до закупівлі для танків Т-72, капітальний ремонт яких проводився на підприємстві, вживаних двигунів замість нових у 2015 році, що спричинило розтрату бюджетних коштів на суму 28,5 мільйона гривень. Розслідування детективи НАБУ розпочали ще в листопаді минулого року. Порошенко тоді заявив, що не дозволить, як верховний головнокомандувач, красти в армії, і подякував працівникам НАБУ і правоохоронних органів за розслідування зловживань на заводі.

Того ж дня державний концерн «Укроборонпром», до складу якого входить завод, відсторонив Романа Тимкова з посади директора на час розслідування. Його обов’язки поклали на одного з заступників.

14 і 15 липня Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб усім п’ятьом затриманим, яких підозрюють у розтраті коштів Львівського бронетанкового заводу. Це, крім Тимкова і Ткаченка, також начальник Центрального бронетанкового управління Збройних сил і начальник одного з відділів цього управління, а також засновник комерційної структури, що брала участь у схемі. Їм також призначили застави, під які вони можуть вийти з-під варти. Зокрема, Тимків отримав таку можливість під заставу у 2 мільйони гривень.