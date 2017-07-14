​Візиту Порошенка до Львова передувало затримання керівників бронетанкового заводу

14 липня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали п’ятьох посадових осіб Збройних сил України, Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» і власників фірми. Їх підозрюють у вчиненні злочину за статтею 91 Кримінального кодексу України – «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». За інформацією НАБУ, затримані особи за корупційною схемою закуповували запасні частини та комплектуючі до бронетанкового озброєння і техніки. Відтак у 2015 році розтратили 28 мільйонів 500 тисяч гривень із бюджету. Президент України Петро Порошенко під час відвідин бронетанкового заводу заявив, що нікому не дозволить обкрадати українську армію.

Працівники НАБУ на бронетанковому заводі працювали спільно з поліцією. На підприємство прибули ввечері 13 липня і зранку наступного дня затриманих – директора підприємства Романа Тимківа і його заступника Олега Ткаченка –доставили у територіальне управління Антикорупційного бюро у Львові.

За інформацією НАБУ, керівники львівського заводу причетні до закупівлі вживаних двигунів для танків Т-72, капітальний ремонт яких проводився на підприємстві. Розслідування детективи НАБУ розпочали у листопаді минулого року. Корупційна схема полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 купували вживані.

Затримання двох керівників бронетанкового заводу спричинили резонанс у Львові. Цей факт одразу чимало експертів пов’язали з візитом у Львів президента Петра Порошенка, що, мовляв, зумисно було сплановано під відвідини бронетанкового підприємства першої особи держави. У Львів Петро Порошенко приїхав по обіді після Тернополя. Глава держави зреагував на затримання керівників бронетанкового заводу, наголосивши, що не дозволить, як верховний головнокомандувач, красти в армії і подякував працівникам НАБУ і правоохоронних органів за розслідування зловживань на заводі.

«Ніхто не буде мати парасольку, якщо він корупціонер. Це відноситься і до керівництва заводу», – сказав президент.

«Дозори» на передову не доїжджають

Глава держави на бронетанковому заводі оглянув техніку, зокрема танки, які привозять на підприємство зі складів і тут їх ремонтують, гусеничну пожежну машину, яку два роки тому розробили на заводі, а також бронетранспортери «Дозори». Вісім із них укомплектовують, а два експериментальні варіанти готові.

Робітники поза мікрофоном говорили, що причина в тому, що не було бажання кількох установ, від підприємства до Міноборони, щоб легкі бронетранспортери «Дозор» надійшли на озброєння української армії. До пропозицій львівських фахівців поліпшити машину не вельми дослуховуються, кажуть працівники.

«Без дозволу розробника не маємо права нічого робити, а це бюро машинного будування у Харкові, без них не маємо права пхатись. Треба, щоб ми не очікували на комплектуючі, а така система на сьогодні ще не діє», – каже інженер-технолог Олександр Коник.

Працівники бронетанкового заводу розповіли, що досить часто їм доводиться чекати на комплектуючі для «Дозора» від постачальника, зокрема українського виробника. До того ж вони не розуміють ситуації із керівництвом підприємства і кадрову політику загалом. Адже попереднього директора Олександра Остапця було звільнено у 2015 році через «невиконання виробничих планів на підприємстві», зокрема мова йшла про випуск бронетранспортера «Дозор». Директор тоді був арештований за розкрадання 2 мільйонів гривень, але його звільнили за рішенням суду під заставу. Тепер підозрюється у зловживанні вже нинішній директор заводу Роман Тимків, який до призначення на стратегічне для держави підприємство, був підприємцем на Івано-Франківщині, зокрема причетним до будівельного бізнесу і виробництва алкогольних напоїв.

920 мільйонів гривень держава з бюджету виділила для Львівського бронетанкового заводу, заявив президент Петро Порошенко. За ці гроші закуплять для армії 72 танки Т-72, 20 «Дозорів», гусеничні пожежні машини. Це не вперше держава виділяє гроші для підприємства, але замовлення часто не виконувались. На початку 2016 року «Укроборонпром» мав відправити на передову «Дозори», але машини тоді так і не потрапили на озброєння. Що стало причиною?

«У 2015 році представили цю машину. У 2016 провели випробовування, виявили деякі недоліки. «Дозор» – гарна машина. 10 типів машин випробовували. Нам не треба гнатись за кількістю, нам потрібна якість, військовий має бути впевнений у своїй машині», – пояснив Радіо Свобода президент Петро Порошенко.

Попереджена крадіжка 631 мільйона гривень. Ми далі будемо демонструвати рішучість у боротьбі з корупцією

За словами президента, на сьогодні відкрито і передано у прокуратуру 41 кримінальну справу, пов’язану зі зловживаннями у військовій сфері. «Попереджена крадіжка 631 мільйона гривень. Ми далі будемо демонструвати рішучість у боротьбі з корупцією», – зазначив Петро Порошенко. Відтак нині дуже потрібен контроль за використанням державних коштів, скерованих на військову оборону.

Академія – у Львові, інститут – у Харкові

Президент також коротко поспілкувався з громадськими активістами, яких запросила Львівська обласна державна адміністрація. Головним запитанням від них до глави держави було про те, чи Національна академія Сухопутних військ залишиться у Львові, чи не буде знищено військовий заклад, чи залишаться тут бойові факультети. Цю тему глава держави не оминув у своєму виступі. Адже львів’яни скерували численні звернення до верховного головнокомандувача з проханням зберегти військовий заклад і не відкривати танковий інститут у Харкові. Адже це призведе до нищення академії у Львові.

Жодного курсанта, викладача, учбового механізму ніхто не забере з академії. Але нам потрібно більше танкістів

Петро Порошенко повідомив, що інститут у Харкові створять, бо є потреба в офіцерах, але там готуватимуть механіків, а у Львові – командирів-танкістів. «Жодного курсанта, викладача, учбового механізму ніхто не забере з академії. Але нам потрібно більше танкістів», – заявив Петро Порошенко.

Такі слова глави держави громадські активісти сприйняли негативно, радше, як свою поразку, оскільки розуміють, що з часом факультети зі Львова можуть перевести у Харків. «Ми ретельно будемо стежити за діями Міноборони, щоб не допустити знищення академії Сухопутних військ у Львові», сказала Радіо Свобода волонтер Софія Федина.

Після відвідин бронетанкового заводу президент мав вечерю і розмову з представниками місцевої влади. Вочевидь, там не обійшлось без теми сміття у Львові, яка стала загальноукраїнською і політичною. Адже вивезенням відходів відтепер займається обласна влада, яка заявляє, що очистила Львів від сміття, а міська влада щодня інформує про кількість заповнених контейнерів. Саме президента і прем’єра міський голова Львова Андрій Садовий (лідер об’єднання «Самопоміч») звинуватив у блокуванні вивезення відходів із міста. Петро Порошенко, до слова, не приїжджав у Львів останні вісім місяців.