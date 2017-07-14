Порошенко: за результатами перевірок підприємств «Укроборонпрому» відсторонили 25 керівників

Президент України Петро Порошенко заявляє, що за результатами перевірок підприємств державного концерну «Укроборонпром» відсторонили від виконання обов’язків 25 керівників.

«За результатами перевірок відсторонено 25 керівників державних підприємств, і я просив би керівництво внутрішньої безпеки («Укроборонпрому», – ред.) за моїм дорученням заохотити»,– сказав він у Львові.

За його словами,за результатами перевірок відкрита 41 кримінальна справа,вдалося «запобігли крадіжці 631 мільйона гривень».

«Ніколи і ні в кого не буде «парасольки», якщо він корупціонер, і це повною мірою стосуєтьсячинного діючого керівництва заводу. Два місяці працювали правоохоронні органи, саме сьогодні проводяться відповідні процесуальні дії», – сказав Порошенко, коментуючи сьогоднішнє затримання п’ятьох людей, причетних до махінацій із закупівлями двигунів для танків, зокрема директора та заступника директора держпідприємства «Львівський бронетанковий завод».

Сьогодні Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання низки посадовців Збройних сил України і держпідприємства «Львівський бронетанковий завод», які у 2015 році вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 28,5 мільйона гривень, це сталося у ході закупівлі запасних частин і комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки. Заверсією силовиків,замість нових двигунів для танків Т-72 насправді були закуплені двигуни, які раніше використовувалися.

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує більше ніж 100 підприємств-учасників у 5 основних сферах оборонної промисловості. Зокрема, у розробці та виготовленні озброєння та техніки, науковій діяльності та експортно-імпортних операціях.