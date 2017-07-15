Суд арештував 5 підозрюваних у справі «Львівського бронетанкового заводу»

Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб усім п’ятьом затриманим, яких підозрюють у розтраті коштів «Львівського бронетанкового заводу».

«14 липня начальнику ЦБТУ ЗСУ (генерал-майору) суд призначив арешт з можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень; у той час як розмір застави для начальника відділу ЦБТУ ЗСУ (полковника) та засновника комерційної структури, задіяної у схемі, склав 1,6 мільйона гривень – для кожного», – мовиться у повідомленні Національного антикорупційного бюро України, опублікованому 15 липня.

«15 липня слідчий суддя продовжив розгляд клопотань щодо обрання запобіжного заходу для ще двох підозрюваних – директора ЛБЗ та його заступника. Їм також призначено арешт на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйонів гривень та 1,8 мільйона гривень відповідно», – додали у НАБУ.

Раніше у суботу повідомляли, що суд арештував директора «Львівського бронетанкового заводу» Романа Тимківа на 2 місяці і призначив заставу у розмірі 2 мільйони гривень.

Слідчі клопотали про арешт усіх підозрюваних з альтернативою внесення застави у розмірі предмету злочину – 28,5 мільйонів гривень.

14 липня Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання низки посадовців Збройних сил України, а також директора ізаступника директора держпідприємства «Львівський бронетанковий завод».

У НАБУ повідомили, що затримані у 2015 році вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 28,5 мільйона гривень, це сталося у ході закупівлі запасних частин і комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки. За версією силовиків, замість нових двигунів для танків Т-72 насправді були закуплені двигуни, які раніше використовувалися.