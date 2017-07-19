Два мільйони застави сплатила моя сестра – директор Львівського бронетанкового заводу

Львів – Генеральний директор Львівського бронетанкового заводу Роман Тимків заперечує звинувачення детективів Національного антикорупційного бюро України про причетність до розкрадання державних грошей. За офіційною інформацією НАБУ, кілька посадовців Збройних сил України, директор бронетанкового, його заступник Олег Ткаченко і керівник приватної фірми були задіяні у корупційній схемі щодо закупівлі двигунів для танка Т-72. Чим завдали збитків державі на 28, 5 мільйонів гривень.

Детективи НАБУ підозрюють групу осіб, зокрема і директора Львівського бронетанкового заводу у вчиненні злочину за статтею 91 Кримінального кодексу України – «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». За інформацією НАБУ, затримані особи за корупційною схемою закуповували запасні частини та комплектуючі до бронетанкового озброєння і техніки, відтак у 2015 році розтратили 28 мільйонів 500 тисяч гривень із бюджету.

14 липня директора підприємства Романа Тимківа і його заступника Олега Ткаченка арештували. Корупційна схема полягала у тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 купили вживані. 15 липня Солом’янський райсуд Києва обрав директорові Львівського бронетанкового заводу Романові Тимківу запобіжний захід у вигляді 60 днів арешту або звільнення під заставу 2 мільйони гривень.

18 липня гендиректор Львівського бронетанкового заводу Роман Тимків був звільнений із київського СІЗО, де провів 4 дні. Як пояснив: його сестра сплатила за нього заставу 2 мільйони гривень. Вона займається будівельним бізнесом і могла внести гроші. Однак і сам Роман Тимків, з огляду на його декларацію, людина – небідна. Він підтвердив, що є власником, зокрема, і пивзаводу на Івано-Франківщині, але не міг за себе внести заставу, бо перебував у слідчому ізоляторі.

Якої категорії двигуни купили?

Роман Тимків заперечив звинувачення детективів НАБУ у тому, що брав участь у корупційній схемі, закупивши двигуни до танка Т-72 старі і за завищеною ціною, таким чином розтративши 28,5 мільйонів державних коштів. Він показав 42 двигуни до танків, які зараз стоять на заводі і перебувають під арештом. Це – двигуни В-46-6 1989 року випуску (виробник ще Челябінський завод агрегатів, Росія), але, які, каже директор, не використовувались. Придбані вони були наприкінці грудня 2015 року, коли Міноборони надало кошти на закупівлю запчастин до танків Т-72.

Якщо б ми не купили в грудні, то гроші б повернулись в бюджет, і в 2016 році вони б не були передбачені. А військо дуже потребувало танків. Двигуни куплені за нижчою ціною, аніж була ринкова. Тричі ці двигуни перевіряли. Хотілося б знати, де завдані збитки державі?

«Гроші можна було потратити на обладнання і запчастини для танку Т-72, який випускався на території Росії в часи Радянського Союзу і жодної частини до цього танку в Україні не випускалось і не випускається. Бо якщо б ми не купили в грудні, то гроші б повернулись в бюджет, і в 2016 році вони б не були передбачені. А військо дуже потребувало танків. Ми брали участь у процедурі закупівлі. Ми перевірили дані двигуна і, згідно з усіма договорами, їх придбали. У вересні 2016 року два двигуни використали, і танки ті експлуатуються. У цьому ж році після відкриття кримінального провадження начальником озброєння була призначена додаткова перевірка тих двигунів на сертифікованому стендовому обладнанні на нашому підприємстві для визначення їхніх параметрів. Тоді ж один двигун розібрали, щоб зрозуміти, чи підпадає він чи ні під капітальний ремонт. Це робилось при представниках державної військової прийомки і прокуратури, які контролювали процес. Двигуни куплені за нижчою ціною, аніж була ринкова. Тричі ці двигуни перевіряли. Хотілося б знати, де завдані збитки державі?», – каже підозрюваний Роман Тимків.

Двигуни – В-46-6 першої категорії – були придбані Львівським бронетанковим заводом за гроші Міноборони у постачальника – ТОВ «Булет Лайн». Однак, за повідомленням НАБУ, було куплено двигуни не першої, а другої категорії, тобто нижчої і дешевшої. Перша категорія – це нове майно, що відповідає всім сучасним технічним вимогам, а ось друга –це майно, яке зі складів, вже вживане, але придатне.

Наше підприємство виконало свої зобов’язання перед Міноборони, двигуни стоять готові, і ми можемо після зняття арешту їх монтувати у танки і відправляти у війська з гарантійними зобов’язаннями як нові двигуни

Перша чи друга категорія двигуна – у жодному договорі не зазначається, наголошує Роман Тимків. «Якщо будь- якому обладнанню понад 5 років, то це вже друга категорія, але це не є предметом договору. Наше підприємство виконало свої зобов’язання перед Міноборони, двигуни стоять готові, і ми можемо після зняття арешту їх монтувати у танки і відправляти у війська з гарантійними зобов’язаннями як нові двигуни, окрім 4, які не відповідають нормам, але вже постачальник прислав заміну», – пояснює Тимків.

Тричі різні комісії перевіряли закуплені двигуни і підтвердженням цього є «Акт додаткової перевірки двигунів В-46-6, відповідно до вимог договору від 28 грудня 2015 року між Міноборони і Львівським бронетанковим заводом». Документ підписаний начальником Центрального бронетанкового управління ЗСУ Юрієм Мельником, якого детективи НАБУ теж підозрюють у зловживанні, і зараз він перебуває у СІЗО. Зрештою, повторна незалежна перевірка стану двигунів дала б відповідь, якої вони категорії.

Від обов’язків підозрюваного не відсторонили

Роман Тимків каже, що не відсторонений від обов’язків гендиректора Львівського бронетанкового і не бачив відповідного наказу, тому приступив до роботи одразу після звільнення з СІЗО.

Радіо Свобода поцікавилось у керівників НАБУ, чи вносили детективи бюро клопотання до суду про відсторонення Романа Тимківа від посади на час проведення слідства? На це запитання Радіо Свобода керівник Львівського територіального управління НАБУ Львівщини Тарас Лопушанський відмовився відповідати.

Правозахисник, адвокат Володимир Марусяк зауважує, що якби суд, за поданням НАБУ, ухвалив би рішення про відсторонення від виконання обов’язків директора, то тоді б керівник не мав би права взагалі перебувати на території підприємства, і це б сприяло слідству.

«Для чого відсторонюється людина? Щоб особа не могла спотворити речові докази, впливати на свідомість свідків, спілкуватись з підлеглими – з метою спонукати їх до дачі тих чи інших пояснень. Це такий запобіжний захід, який перешкоджає неефективному проведенню слідства», – каже експерт.

Арешт посадовців ЗСУ і бронетанкового заводу відбувся у день приїзду президента Петра Порошенка на бронетанковий завод у Львові. За неофіційною інформацію, для глави держави були несподіваними дії детективів НАБУ. Навіть команда готувала інше місце для візиту. Втім, Петро Порошенко прибув на завод і пообіцяв надати державні гроші на закупівлю військової техніки і не допустити зловживань. Уже наступного дня у залі суду були народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» і «Блоку Юлії Тимошенко», які готові були взяти на поруки директора бронетанкового Романа Тимківа. Чому?

«Це абсолютно не ті люди, яких мали б притягнути до відповідальності. Люди в останні дні грудня купують двигуни, щоб були танки, і їх притягують до відповідальності. Сьогодні НАБУ має стояти на збереженні закону, а не піару», – каже народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Юрій Соловей, помічником якого і бізнес-партнером є Роман Тимків, який був у числі тих, хто готовий був взяти на поруки підозрюваного.

Із лютого 2016 року слідство зацікавилось Львівським бронетанковим заводом. А у 2015 році був арештований попередній гендиректор стратегічного підприємства Олександр Остапець через «невиконання виробничих планів на підприємстві»: зокрема, мова йшла про випуск бронетранспортера «Дозор» – і слідчі звинуватили тодішнього керівника у розкраданні 2 мільйонів гривень. Рішенням суду його звільнили спершу під заставу, потім було взято під домашній арешт.