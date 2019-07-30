Львівський бронетанковий завод передав армії модернізовану військову техніку

Вісім танків Т-64, два – Т-72, три пожежні автомобілі і дві броньовані ремонтно-екіпажні машини передав українському війську Львівський бронетанковий завод, який входить у державний концерн «Укороборонпром». Вся техніка не просто відремонтована, але й модернізована, кажуть на підприємстві.

«Замінені двигуни, гусеничні стрічки, вся система управління вогнем, встановлені тепловізійні приціли, радіостанції, танкова навігаційна система. Складність була у тому, що ми цього року освоїли бойовий танк Т-64 із модернізацією системи управління вогнем. Це не просто відремонтована техніка, яка у відмінному стані, але й сучасна», – каже директор Львівського бронетанкового заводу Віктор Андрощук.

Військовослужбовці, які будуть користуватись військовою технікою на передовій, оцінили відремонтовані машини.

«Танк може стріляти керованим снарядом. Українські танки добре себе показали у бою, звісно, що все залежить від підготовки екіпажу. Ця техніка модернізована і буде ще кращою», – сказав командир танкового взводу 53 механізованої бригади Віталій Марусін.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цього року Львівський бронетанковий завод на замовлення Міністерства оборони має відремонтувати 70 одиниць бойової техніки, половина вже передана війську. На сьогодні підприємство, де працює 650 осіб, ремонтує чотири види військової техніки.

Водночас серед техніки, яку передають війську, немає «Дозору-Б», легкої броньованої машини, що розвиває швидкість до 100 кілометрів за годину і, за словами бійців, безпечний. Проект із виготовлення «Дозору» на львівському заводі зупинений.

«У 2016 році ми передали у 95-ту бригаду десять «Дозорів», які там воюють, у доброму стані, ми їх обслуговуємо. Екіпажі дуже задоволені машиною. Замовлень на цей рік по «Дозорах» нема. Всі питання, чому, до Міноборони. Буде замовлення – будуть «Дозори», – каже директор підприємства Віктор Андрощук.

Два «Дозори» з шести, які мали потрапити у військо у 2017 році, стоять на заводі.