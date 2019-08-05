Міноборони замість українського аналога закуповує польські бронемашини

Міністерство оборони України замість українського аналога закуповує польські бронемашини, йдеться у відповіді на інформаційний запит проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

«Міністерством оборони України, відповідно до державного оборонного замовлення на 2018 і 2019 роки, здійснюється закупівля польських бронетранспортерів 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ «Дозор-Б»)», – вказано у відповіді, наданій Департаментом військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України.

У Міноборони додали, що за період з 2017 по 2019 року відомство не закупило жодної української бронемашини «Дозор-Б».

У Міноборони не надали інформації щодо недоліків ТКБМ «Дозор-Б», виявлених під час експлуатації.

Тактична бойова колісна машина «Дозор-Б» – це українська розробка. Автори – «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова» (ХКБМ). Виготовляли броньовик на Львівському бронетанковому заводі, що входить до складу ДК «Укроборонпром».

У спілкуванні з журналістами Радіо Свобода директор львівського заводу Віктор Андрощук повідомив, що на підприємстві більше не займаються виробництвом машини «Дозор-Б».

Вперше «Дозор» був представлений у 2004 році. У 2016-му до ЗСУ передали першу і поки що єдину партію ТКБМ «Дозор-Б» у складі десяти бронемашин.

Більше про «Дозор-Б» і про причини його заміни польським аналогом читайте в публікації проєкту Донбас.Реалії.