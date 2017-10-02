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02 Жовтень 2017, Київ 13:01
Політика

Чи доїжджає сучасне озброєння до передової на Донбасі?

Бойова броньована машина українського виробництва «Козак-2М»

Український «Козак» –​ для української армії. Новітній бронеавтомобіль Збройні сили України взяли на озброєння у березні цього року. Але постачання машин військовим підрозділам просувається не надто активно. Тоді як Національна гвардія перші «Козаки» отримала ще два роки тому. «Донбас.Реалії» дізнавалися, у чому причина затримки, чи доїде нова техніка до передової.

Перший Всеукраїнський форум приватних підприємств оборонної промисловості: закритий ангар, в ряд виставлені новинки вітчизняного воєнпрому. Приватні підприємці демонструють свої розробки секретарю Ради національної безпеки Олександру Турчинову.

Йому показують новітні військові машини та водночас відводять дивитися наслідки стрілянини по шматку броні і скла від старої радянської бронемашини, сталь якої не витримала випробування кулями.

Оновлений «Козак» витримує вибухи та кулі –​ розробники

Приватна компанія «Практика» показує нову броньовану техніку для піхоти – «Козак-2М». Попередня версія бронемашини вже стоїть на озброєнні в української армії та виробляється серійно.

Бойова броньована машина українського виробництва «Козак-2М»
Бойова броньована машина українського виробництва «Козак-2М»

Оновлений «Козак» вміщує екіпаж з десяти людей, важить 15 тон, обладнаний бойовим модулем та розганяється до швидкості 120 кілометрів на годину. У компанії «Практика» наголошують, що броньовик має бути захищений не тільки від куль, а й від вибуху.

На сьогодні запас техніки, яку можна ремонтувати і модернізувати, вичерпаний»
Сергій Згурець

«До сьогодні весь потенціал української армії був на використанні потенціалу радянської техніки, за рахунок її ремонту та модернізації. Так от, на сьогодні запас техніки, яку можна ремонтувати і модернізувати, вичерпаний», – зауважує військовий експерт Сергій Згурець.

«Козак-2М» працює як допоміжна техніка для військових операцій.
«Автомобілі типу «Козак», легкі тактичні автомобілі, стали з'являтися масово саме в арміях світу в дев'яностих та на початку двотисячних років, коли пішла мода на симетричні війни. «Козак» – перший автомобіль такого типу в Україні», – каже начальник відділу розвитку компанії «Практика» Сергій Вілков.

Нові випробування для бронемашини

Активно замінюють армійські позашляховики і в США. Символ армії Сполучених Штатів – позашляховик Humvee потіснять нові броньовики від компанії Oshkosh Defense.

Державний департаменгт США у 2015 році замовив майже 3 тисячі таких машин. Ціна однієї сягає 500 тисяч доларів. Український «Козак-2М» коштує на 200 тисяч дешевше.

Наступного ж року на «Козак-2М» чекають державні випробування. Попередня версія бронемашини вдало пройшла тест на міцність: броня витримала стрілянину з кулемета. Залізо «Козака» витримало й тест на вибухівку – тоді вибух спрацював під дном машини та під переднім колесом. Після підриву броньована капсула залишилася цілою, разом із псевдо-екіпажем.

«Завдання машини, коли вона вибухає, конструктивно «з'їсти» енергію і передати на людей мінімальну кількість енергії. Власне кажучи, датчики на манекені і показали це», – пояснює начальник відділу розвитку компанії «Практика Сергій Вілков.

Військовий: радянська БМП нас підвела. Вона не завелася

У серпні 2014 року в зоні бойових дій українська БМП наїхала на міну.
На щастя, екіпаж не сидів всередині бронемашини та всі залишилися живі.

В сучасній війні такі позашляховики ставлять на озброєння також з причини мобільності і швидкості.

У нового «Козака» незалежна підвіска. Це покращує прохідність без доріг. При наїзді колеса на нерівність, воно змінить своє положення, але, при цьому, друге буде рухатися без змін.

Усе найкраще – армії. Такому девізу щиро дивується боєць на передовій. Він просить не називати його ім'я. Боїться проблем з командуванням частини.

Військовий української армії
Військовий української армії

БМП нас підвела. Вона не завелася. Тоді загинуло два хлопця
Військовослужбовець

«З приводу нової техніки, взагалі нічого не хочеться говорити. Її бачили тільки на парадах, а видавали Нацгвардії. Та, що стоїть на блокпостах, чи на нулевих. Був випадок у нас трагічний. Коли до нас на позицію зайшли спецслужби. І просто-напросто БМП нас підвела. Вона не завелася. І все. Так вийшло. У нас тоді загинуло два хлопця», – каже військовий.

Міноборони закупило лише десять нових бронемашин

Всього на заводі виготовили 100 машин «Козак-2». Більше всього машин, півсотні, справді купила Нацгвардія. Близько двадцяти придбали прикордонники. Міністерство оборони закупило всього 10 бронемашин. Хоча, за словами розробників, машина в першу чергу робилася для Міністерства оборони.

Питання не в грошах, пояснює Сергій Згурець. Попит на такі автомобілі у Міноборони є. Але Генштаб повинен чітко продумати, які завдання повинна виконувати бронемашина і в якому саме підрозділі вона повинна знаходитися.

Сергій Згурець, військовий експерт
Сергій Згурець, військовий експерт

«Навіть якщо ви придумаєте найцікавіший зразок озброєння, найбільш універсальний, але Генеральний штаб не передбачить місця для цього універсального озброєння у бойовому порядку, то буде дуже складно просунути цей зразок у військо, навіть при всій його ефективності», –каже Сергій Згурець.

Нові зразки техніки на передовій вимірюються десятками, а не тисячами – військовий експерт.

Чому ж нових бронемашин не видно на фронті, «Донбасс.Реалії» запитали безпосередньо у серкетаря РНБО Олександра Турчинова.

«Я думаю, що міністр оборони, голова Укроборонпрому детальніше розкаже, скільки взято на озброєння та скільки відремонтовано», – каже серкетар РНБО Олександр Турчинов.

Серкетар РНБО Олександр Турчинов на Всеукраїнському форумі приватних підприємств оборонної промисловості
Серкетар РНБО Олександр Турчинов на Всеукраїнському форумі приватних підприємств оборонної промисловості

Але для докладної відповіді на питання, чому новинки воєнпрому з виставки так і не доїжджають до передової, більше часу не знайшлося ані Олександра Турчинова, ані у голови Укрборонпрому Романа Романова.

«А нам видають «бехи» старі, ще ті, які проходили Афганістан», – каже військовий з передової.

Якщо у нас стара техніка вимірюється, умовно кажучи, десятками тисяч, то нові зразки вимірюється одиницями і десятками, не більше
Сергій Згурець

«Та техніка, яка була на парадах, вона є на передовій. Окрім «Дозорів». Всі зразки: БТР-4 і БТР-3, і «Спартан», і «Кугуар» вони є, але в недостатній кількості на тлі зразків старої техніки. Якщо у нас стара техніка вимірюється, умовно кажучи, десятками тисяч, то нові зразки вимірюється одиницями і десятками, не більше», – зауважує Сергій Згурець.

Цього року Міністерство оборони отримало рекордну за всі роки суму з бюджету України. Майже 67 мільярдів гривень. Ось тільки на що витратять ці гроші – на чергову спробу реанімувати для армії стару радянську техніку або все ж закуплять для бійців нову сучасну?

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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