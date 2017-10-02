Чи доїжджає сучасне озброєння до передової на Донбасі?

Український «Козак» –​ для української армії. Новітній бронеавтомобіль Збройні сили України взяли на озброєння у березні цього року. Але постачання машин військовим підрозділам просувається не надто активно. Тоді як Національна гвардія перші «Козаки» отримала ще два роки тому. «Донбас.Реалії» дізнавалися, у чому причина затримки, чи доїде нова техніка до передової.

Перший Всеукраїнський форум приватних підприємств оборонної промисловості: закритий ангар, в ряд виставлені новинки вітчизняного воєнпрому. Приватні підприємці демонструють свої розробки секретарю Ради національної безпеки Олександру Турчинову.

Йому показують новітні військові машини та водночас відводять дивитися наслідки стрілянини по шматку броні і скла від старої радянської бронемашини, сталь якої не витримала випробування кулями.

Оновлений «Козак» витримує вибухи та кулі –​ розробники

Приватна компанія «Практика» показує нову броньовану техніку для піхоти – «Козак-2М». Попередня версія бронемашини вже стоїть на озброєнні в української армії та виробляється серійно.

Оновлений «Козак» вміщує екіпаж з десяти людей, важить 15 тон, обладнаний бойовим модулем та розганяється до швидкості 120 кілометрів на годину. У компанії «Практика» наголошують, що броньовик має бути захищений не тільки від куль, а й від вибуху.

На сьогодні запас техніки, яку можна ремонтувати і модернізувати, вичерпаний»

«До сьогодні весь потенціал української армії був на використанні потенціалу радянської техніки, за рахунок її ремонту та модернізації. Так от, на сьогодні запас техніки, яку можна ремонтувати і модернізувати, вичерпаний», – зауважує військовий експерт Сергій Згурець.

«Козак-2М» працює як допоміжна техніка для військових операцій.

«Автомобілі типу «Козак», легкі тактичні автомобілі, стали з'являтися масово саме в арміях світу в дев'яностих та на початку двотисячних років, коли пішла мода на симетричні війни. «Козак» – перший автомобіль такого типу в Україні», – каже начальник відділу розвитку компанії «Практика» Сергій Вілков.

Нові випробування для бронемашини

Активно замінюють армійські позашляховики і в США. Символ армії Сполучених Штатів – позашляховик Humvee потіснять нові броньовики від компанії Oshkosh Defense.

Державний департаменгт США у 2015 році замовив майже 3 тисячі таких машин. Ціна однієї сягає 500 тисяч доларів. Український «Козак-2М» коштує на 200 тисяч дешевше.

Наступного ж року на «Козак-2М» чекають державні випробування. Попередня версія бронемашини вдало пройшла тест на міцність: броня витримала стрілянину з кулемета. Залізо «Козака» витримало й тест на вибухівку – тоді вибух спрацював під дном машини та під переднім колесом. Після підриву броньована капсула залишилася цілою, разом із псевдо-екіпажем.

«Завдання машини, коли вона вибухає, конструктивно «з'їсти» енергію і передати на людей мінімальну кількість енергії. Власне кажучи, датчики на манекені і показали це», – пояснює начальник відділу розвитку компанії «Практика Сергій Вілков.

Військовий: радянська БМП нас підвела. Вона не завелася

У серпні 2014 року в зоні бойових дій українська БМП наїхала на міну.

На щастя, екіпаж не сидів всередині бронемашини та всі залишилися живі.

В сучасній війні такі позашляховики ставлять на озброєння також з причини мобільності і швидкості.

У нового «Козака» незалежна підвіска. Це покращує прохідність без доріг. При наїзді колеса на нерівність, воно змінить своє положення, але, при цьому, друге буде рухатися без змін.

Усе найкраще – армії. Такому девізу щиро дивується боєць на передовій. Він просить не називати його ім'я. Боїться проблем з командуванням частини.

БМП нас підвела. Вона не завелася. Тоді загинуло два хлопця

«З приводу нової техніки, взагалі нічого не хочеться говорити. Її бачили тільки на парадах, а видавали Нацгвардії. Та, що стоїть на блокпостах, чи на нулевих. Був випадок у нас трагічний. Коли до нас на позицію зайшли спецслужби. І просто-напросто БМП нас підвела. Вона не завелася. І все. Так вийшло. У нас тоді загинуло два хлопця», – каже військовий.

Міноборони закупило лише десять нових бронемашин

Всього на заводі виготовили 100 машин «Козак-2». Більше всього машин, півсотні, справді купила Нацгвардія. Близько двадцяти придбали прикордонники. Міністерство оборони закупило всього 10 бронемашин. Хоча, за словами розробників, машина в першу чергу робилася для Міністерства оборони.

Питання не в грошах, пояснює Сергій Згурець. Попит на такі автомобілі у Міноборони є. Але Генштаб повинен чітко продумати, які завдання повинна виконувати бронемашина і в якому саме підрозділі вона повинна знаходитися.

«Навіть якщо ви придумаєте найцікавіший зразок озброєння, найбільш універсальний, але Генеральний штаб не передбачить місця для цього універсального озброєння у бойовому порядку, то буде дуже складно просунути цей зразок у військо, навіть при всій його ефективності», –каже Сергій Згурець.

Нові зразки техніки на передовій вимірюються десятками, а не тисячами – військовий експерт.

Чому ж нових бронемашин не видно на фронті, «Донбасс.Реалії» запитали безпосередньо у серкетаря РНБО Олександра Турчинова.

«Я думаю, що міністр оборони, голова Укроборонпрому детальніше розкаже, скільки взято на озброєння та скільки відремонтовано», – каже серкетар РНБО Олександр Турчинов.

Але для докладної відповіді на питання, чому новинки воєнпрому з виставки так і не доїжджають до передової, більше часу не знайшлося ані Олександра Турчинова, ані у голови Укрборонпрому Романа Романова.

«А нам видають «бехи» старі, ще ті, які проходили Афганістан», – каже військовий з передової.

Якщо у нас стара техніка вимірюється, умовно кажучи, десятками тисяч, то нові зразки вимірюється одиницями і десятками, не більше

«Та техніка, яка була на парадах, вона є на передовій. Окрім «Дозорів». Всі зразки: БТР-4 і БТР-3, і «Спартан», і «Кугуар» вони є, але в недостатній кількості на тлі зразків старої техніки. Якщо у нас стара техніка вимірюється, умовно кажучи, десятками тисяч, то нові зразки вимірюється одиницями і десятками, не більше», – зауважує Сергій Згурець.

Цього року Міністерство оборони отримало рекордну за всі роки суму з бюджету України. Майже 67 мільярдів гривень. Ось тільки на що витратять ці гроші – на чергову спробу реанімувати для армії стару радянську техніку або все ж закуплять для бійців нову сучасну?

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