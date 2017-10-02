На Донбасі загинув український військовослужбовець – штаб

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили про загибель минулої доби українського військовослужбовця та активізацію обстрілів на всіх напрямках у другій половині дня. Загалом за 1 жовтня українські військові нарахували 14 випадків порушення «режиму тиші».

«Під час проведення інженерних робіт на підступах до Богданівки підірвався на міні та отримав поранення несумісні з життям один український військовий», – мовиться у повідомленні.



У угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що за підтримки Росії захопили і утримують частину Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про перебіг подій на фронті 1 жовтня не робили. Донецькі бойовики заявили раніше в неділю, що за 30 вересня українські військові 36 разів порушили режим припинення вогню, один бойовик був поранений. Луганські бойовики заявляли про 9 обстрілів їхніх позицій українськими військами ще протягом суботи, про втрати там не згадували.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.