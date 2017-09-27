Штаб: ситуація на Донбасі залишається напруженою, бойовики 7 разів порушили перемир’я

У штабі АТО заявляють, що ситуація у зоні бойових дій на Донбасі залишається напруженою, підтримувані Росією бойовики застосовують зброю, калібр якої перевищує 100 міліметрів.

Як повідомляє прес-центр штабу,вночі упродовж майже двох годин бойовики двічі обстрілювали з танка позиції українських військових біля Авдіївки.

За даними штабу, бойовики також використовували міномети і гранатомети різних видів.

«На Приморському напрямку бойовики били із 82-міліметрового міномету на околицях Талаківки, а з гранатометів поблизу Гнутового. Також під вогнем великокаліберних кулеметів опинились наші опорні пункти неподалік Мар’їнки», – йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що загалом сьогодні бойовики 7 разів порушили перемир’я, втрат серед українських військових немає.

Угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби,в результаті яких загинув бойовик. В угрупованні «ЛНР» заявляють про п’ять порушень режиму тиші з боку українських військових минулої доби.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.