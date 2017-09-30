Поблизу Донецька травмовані та поранені троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 30 вересня бойових травм та поранень зазнали троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. Усі ці втрати сталися на підступах до Донецька.

За даними штабу, двоє бійців зазнали бойових травм на південно-східних околицях Авдіївки, коли підтримувані Росією бойовики відкрили вогонь з різних видів гранатометів і стрілецької зброї. Ще один боєць зазнав поранення внаслідок обстрілу поблизу Пісків.

Також зберігалося напруження в кількох місцевостях на Приморському напрямку, ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ДНР» удень 30 вересня заявили, що Збройні сили України за добу випустили по контрольованій сепаратистами території «понад 300 мін і снарядів» на Донецькому та Маріупольському напрямках.

В угрупованні «ЛНР» зранку 30 вересня звинуватили українських військових у дев’яти обстрілах – переважно уздовж Бахмутської траси.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.