На Донбасі поранений український військовий – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики протягом 24 вересня (станом на 18-00) 9 разів порушували перемир’я, під час бойових дій один український військовий був поранений.

Як йдеться в повідомленні штабу, 24 вересня обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін: бойовики продовжували обстріли українських позицій, щоправда, без застосування мінометів та іншого важкого озброєння.

«Так, зранку на Донецькому напрямку російські окупанти двічі били з озброєння БМП по укріпленнях сил АТО у районі Зайцевого. Наші військові вогнем у відповідь примусили противника дотримуватись режиму тиші. А близько 11-ї години поблизу Луганського під час обстрілу опорного пункту українських військ з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї отримав поранення один український воїн», – йдеться у повідомленні.

Про стан українського військового не повідомляється.

У штабі також повідомили про застосування на приморському напрямку бойовиками стрілецької зброї на підступах до Водяного і Павлополя, а також великокаліберного кулемета поблизу Мар’їнки.

Бойовики ж звинувачують українських військових в обстрілах: в угрупованні «ЛНР» заявляють про 9 випадків порушення «режиму тиші» впродовж минулої доби, в угрупованні «ДНР» заявляють про 16. Даних про поточну добу ще немає.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.