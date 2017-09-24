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24 Вересень 2017, Київ 11:01
Новини | Події

Штаб: на Донбасі за добу було 18 обстрілів, один військовий загинув

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 23 вересня 2017 року

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби 18 разів порушували перемир’я, внаслідок бойових дій один український військовий загинув.

Як йдеться в повідомленні штабу, 23 вересня активні обстріли з боку бойовиків почалися після 18:00.

«Минула доба у районі проведення АТО завершилась активізацією обстрілів українських позицій з боку противника. Якщо до 18 години кількість вогневих провокацій була незначною, то ввечері і вночі ворог відкривав вогонь на усіх напрямках використовуючи, здебільшого, гранатомети і стрілецьку зброю», – заявляють українські військові.

У штабі уточнили, що під час 10 обстрілів, коли виникала пряма загроза життю військових, вони відкривали вогонь у відповідь.

Угруповання «ДНР» даних про обстріли минулої доби не наводить. В угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах, даних про постраждалих не наводять.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

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