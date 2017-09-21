На Донбасі поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 20 вересня був поранений один український військовий, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 19 разів порушили перемир’я.

Як інформує штаб, кульове поранення українського військового сталося близько 18:0 під час чергового загострення протистояння в Авдіївській промзоні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 20 вересня.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.