Через бої на Донбасі минулої доби втрат серед українських військових немає – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що минулої доби під час 23 випадків порушення тиші підтримуваними Росією бойовиками жоден український військовий не загинув і не був поранений.

«Активність ворога зберігалась у районі Авдіївської промзони. Тут після 18-ї години бойовики тричі били по наших опорних пунктах з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні штабу.

Під обстріли бойовиків потрапили території поблизу Майорська, Верхньоторецького, Невельського, Пісків, Станиці Луганської, Новозванівки, Водяного.

«Майже на кожен другий обстріл з боку противника сили АТО відповідали вогнем зі зброї, не забороненої мирними домовленостями», – додали у штабі української воєнної операції.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ минулої доби 5 разів порушували режим припинення вогню. Водночас на сайтах угруповання «ДНР» не повідомляють, як минули останні години на захоплених донецькими бойовиками територіях.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.