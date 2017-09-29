Штаб: на Донбасі біля Талаківки поранений український військовий

У штабі АТО заявляють, що сьогодні в зоні бойових дій на Донбасі поранений український військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу, це сталося близько 14:00 внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків з автоматичного гранатомета опорного пункту біля Талаківки.

Крім того, за даними штабу, на Приморському напрямку сепаратисти двічі обстрілювали з гранатометів позиції українських військових неподалік Водяного.

«Вночі, неподалік селища Піски, бойовики з кулеметів великого калібру обстріляли наші опорні пункти. А з 5-ї ранку і впродовж години російсько-окупаційні війська випустили 13 мін калібру 120 міліметрів, 19 мін калібру 82 міліметри та близько 20 снарядів з танка по укріпленнях сил АТО на підступах до Авдіївки», – повідомляють у штабі.

Угруповання «ДНР» звинувачує українських військових в обстрілах минулої доби, в результаті яких пошкоджені 14 будинків. В угрупованні «ЛНР» заявляють про дев’ять порушень режиму тиші з боку українських військових минулої доби.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.