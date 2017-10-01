Українські військові примушували бойовиків припинити вогонь – штаб

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили про три випадки порушення бойовиками перемир’я від початку доби станом на 18-у годину, всі три на маріупольському напрямку. На донецькому й луганському напрямках бойовики дотримувалися режиму тиші, заявили військові.

При цьому, наголошено в повідомленні, «хоча збройні провокації противника були не довготривалі, наші військові в усіх випадках застосовували зброю та примушували бойовиків припинити вогонь».

Втрат серед українських військових за цей час немає, мовиться в повідомленні.

Крім того, прес-центр штабу АТО оприлюднив відеоролик під заголовком «Бійці під Авдіївкою за наказом готові просунутись вперед».

За попередню добу, 30 вересня, внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, троє військовослужбовців зазнали поранень, повідомив раніше в неділю речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник. Протягом того дня бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню на всіх трьох оперативних напрямках: 1 раз на луганському, 10 на донецькому і 9 на маріупольському.

При цьому, сказав він, українські війська відкривали вогонь у відповідь тричі на донецькому напрямку і «майже в усіх випадках» на маріупольському.

В незаконних збройних сепаратистських угруповання «ДНР» і «ЛНР», що за підтримки Росії захопили і утримують частину Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про перебіг подій на фронті 1 жовтня не робили. Донецькі сепаратисти заявили раніше в неділю, що за 30 вересня українські військові 36 разів порушили режим припинення вогню, один бойовик був поранений. Луганські сепаратисти заявляли про 9 обстрілів їхніх позицій українськими військами ще протягом суботи, про втрати там не згадували.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.