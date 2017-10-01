Солдати провели у траншеях зливову систему і будують гарячий душ

В окопах готуються до зими – заморозки цього року прийшли несподівано, і бійцям доводиться швидко утеплятися. На південних ділянках фронту перемир’я не дотримується, так само як і в районі Авдіївки – стрілецька зброя, автоматичні гранатомети і кулемети використовуються, як тільки починає сідати сонце. Тому на приморському напрямку так званої антитерористичної операції вздовж річки Кальміус військові продовжують окопуватися.

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«Тут 700 метрів до сепаратистів. Їхні позиції можна легко побачити в тій лісопосадці. Інколи чуємо, як вони лаються, коли вітер в наш бік», – розповідають Радіо Свобода військові. Перед нами відкрита ділянка поля –бойовики облаштували позиції в невеличкому лісу неподалік від окопів, куди ми приїхали.

У відповідь на запитання про дотримання перемир’я бійці кажуть те саме, що і на інших ділянках фронту – стрілецьку зброю застосовують активно, інколи стріляють з автоматичних і реактивних гранатометів.

«Бувають такі «замєси», а буває, мовчать і мовчать. Стріляють мінометами, «васільками». Вдень вихід міни не почути, можна почути, лише коли «прилітає». А вночі можна побачити яскравий спалах, і одразу туди відповідаємо», – говорить молодший сержант Сергій Гуцалюк. В Одесі він багато років займався громадською діяльністю, а тепер служить на передовій. Спочатку був на Луганщині, тепер стоїть за кілька десятків кілометрів від Маріуполя.

Серйозним викликом стала пожежа на позиціях – у дні найбільшої серпневої спеки напередодні Дня Незалежності бойовики почали обстрілювати траншеї запалювальними кулями. Зайнялася спочатку трава, а потім і дерева.

«Вони вичекали момент, коли вітер був у наш бік, і почали стріляти. Згоріла вогнева точка, боєць наш зазнав опіків спини сильних. Але боєкомплект врятували і кулемет», – розповідає Сергій.

Разом із Сергієм на позиції служить ще один одесит Олександр. До війни прапорщик Збройних сил України був будівельником, і в окопах його навички виявилися необхідними. Під керівництвом Олександра перекривають додатковими зрубами бліндажі і прокладають у них вентиляцію. Він облаштовує зимову кухню і навіть працює над створенням душу.

«Як зайшли на ті позиції, то поглибили їх на два штики десь. Збільшили вогневі бруствери. На підлогу у траншеях поклали трапи з дерева – щоб під час дощів можна було нормально пересуватися по позиціях» – Олександр показує траншеї, над якими вони працювали всім взводом. Одне з головних досягнень – це зливова система в окопах. Таким чином бійцям не доведеться бігати в окопах по коліно в воді.

Будівельні матеріали на позиції постачає і Міністерство оборони, яке забезпечує бійців лісом-кругляком для бліндажів, і волонтери. Вони привозять цвяхи, плівку, брезент і маскувальні сітки. Волонтери досі працюють швидше, аніж офіційні служби.

Під час перемир’я бойовики також укріплюють свої позиції – солдати бачили, як їм також привозять ліс-кругляк, бачили, як уздовж позицій їздить важка техніка. Капітальні укріплення тут нібито не будують – роботи будівельної техніки бійці в останні півтора місяця не чули. Проте самі до зими готуються всерйоз – наскільки можливо, укріплюють і утеплюють окопи, де їм доведеться чекати на теплу пору року.