Накрыли своих, потому что решили, что позицию взяла Украина: версия расстрела боевиков под Горловкой

Беспрецедентные потери российских гибридных сил на Донбассе. Гибель членов группировки «ДНР» под Горловкой 20 февраля этого года обрастает противоречивыми комментариями. Формирование «ДНР» сообщило о якобы обстреле со стороны ВСУ позиций противника под Горловкой и гибели одного наемника – но есть данные о более чем десяти погибших.

Сбежавший в Россию диверсант Игорь Безлер утверждает, что в районе Горловки погибло 20 вооруженных членов «ДНР». Еще один сбежавший в Россию участник вооруженных формирований Игорь Гиркин (Стрелков) отметил, что гибель «ДНРовцев» под Горловкой может быть связана с предательством в их рядах.

«Обобщенно: 7 – «200», примерно столько-же – «300», – привел Гиркин свою статистику потерь. Как отмечает интернет-издание «Остров», из данных Гиркина следует, что рейдовые отряды формирования «ДНР» в нарушение прекращения огня были выдвинуты для проведения неких тайных операций.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что формирования обстреляли свои позиции с целью обвинить ВСУ в нарушении режима тишины.

Что же случилось под Горловкой? В эфире Радио Донбасс.Реалии версию озвучил военный обозреватель и волонтёр Александр Карпюк (Серж Марко):

– Было несколько событий, которые наслоились друг на друга. За сутки до произошедшего в районе Горловки (то есть 19 февраля – ред.) был достаточно сильный бой с подразделением морской пехоты, которое держит там позиции. На следующий день боевики решили включить «арту». Позиции морской пехоты были очень активно обстреляны ствольной артиллерией, это все было на глазах ОБСЕ и СЦКК, которые реагировали на это. Никто не мог понять, почему был такой мощный обстрел позиций.

Когда шел бой, коллаборанты потеряли связь с одной из своих позиций: это брошенная газораспределительная станция под Горловкой. Они решили, что позиция для них потеряна, и туда уже зашли украинские морпехи. Это вызвало панику, после чего огонь с позиций морпехов был перенесен на газораспределительную станцию, которую они плотно обстреляли артиллерией тоже на глазах СЦКК и ОБСЕ. Их реакцию можно назвать, мягко говоря, недоумением: когда при тишине противник обстреливает сначала чужие позиции, потом свои.

Тем не менее, утром были подняты коптеры и включены камеры, коптеры сняли и трупы на газораспределительной станции, и в селе возле станции... Я не имею допуска к этой информации, но мне говорили, что было подтверждение по десяти телам, разбросанным в этой местности, плюс были перехваты за сутки, что были потери один или два человека – то есть за полтора суток их потери составили больше 10-ти человек (это без раненных): лежали тела, тела вывозили – это фиксировалось коптерами.

Что там происходило, сейчас никто не понимает, потому что они включили очень жесткий режим радиомолчания. Но прийти к СЦКК и ОБСЕ и заявить, что украинские войска нарушили перемирие, и у нас такие потери, они уже не могут, потому что те наблюдали, как НЗФ наносят удар по своим позициям. Но информация все же вытекает, люд общается, и потери потихонечку становятся известными. На той территории идет большое возмущение самим фактом скрытия этих потерь и тем, что командование допустило такое развитие боевых действий, которое привело к потере сразу взвода, – говорит Александр Карпюк.

Военный эксперт Александр Мусиенко добавляет:

– Была ли это операция ВСУ или халатность российских формирования, все это – в интересах Украины: в первом случае это развенчивает мифы, что украинская сторона не отвечает на обстрелы, а во втором показывает, что у боевиков происходит полный бардак. По данным украинской разведки, там пребывает порядка 800 офицеров армии России. Естественно, такие вопросы, как артудары, требуют согласования. Тут произошла либо халатность – подразделения потеряли координацию и не могли установить местоположение для удара по наводке, что свидетельствует о невысоком уровне подготовки – либо это была спецоперация украинских войск, что тоже не есть плохо, потому что мы не должны просить прощение за то, что, когда по нам стреляют, мы стреляем в ответ, – отмечает Мусиенко.

Какими могут быть последствия этого происшествия? Слушайте и смотрите в эфире:

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